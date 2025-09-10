-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هل أنقذت المخابرات التركية قادة حماس من الاغتيال في قطر؟

الشروق أونلاين
  • 1490
  • 0
هل أنقذت المخابرات التركية قادة حماس من الاغتيال في قطر؟

كشفت صحيفة تركية أن جهاز المخابرات الوطني التركي (MIT) تمكن من إحباط محاولة الاغتيال التي استهدفت قادة من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء.

وقالت صحيفة “تركيا”، نقلاً عن مسؤولين من حركة حماس لم تسمهم، إن المخابرات التركية قدّمت معلومات استخباراتية عاجلة إلى وفد حماس المتواجد في الدوحة، حذّرتهم فيها من ضربة وشيكة، الأمر الذي مكنهم من مغادرة المبنى المستهدف قبل دقائق من تنفيذ القصف.

وأفادت الصحيفة بأن فريقا متخصصًا من جهاز الاستخبارات التركي كان يراقب حركة الطائرات الصهيونية، وتمكن من رصد مؤشرات على تنفيذ عملية استهداف، ما أدى إلى إبلاغ قيادات حماس في اللحظة الأخيرة، وهو ما حال دون وقوع خسائر أكبر في صفوف القيادة.

وللإشارة وفي تصعيد خطير جدا وغير مسبوق، هزّت غارات صهيونية العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء، مستهدفة مقر اجتماع وفد حركة “حماس”  المفاوض على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وأسفرت الضربة الصهيونية الغادرة عن سقوط شهداء، من بينهم عنصر أمني قطري، ونجل القيادي الحمساوي خليل الحية، في حين نجا قادة الحركة بفضل ما وُصف بـ”التدخل السريع” للمخابرات التركية حسب الصحيفة التركية.

وأكدت الدوحة أنها “تحتفظ بحق الرد” على هذا الهجوم، وسط إدانات عربية ودولية وتحذيرات من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.

مقالات ذات صلة
“تحذيري الأخير!”.. ترامب يهدد حماس ويتحدث عن اتفاق وشيك

“تحذيري الأخير!”.. ترامب يهدد حماس ويتحدث عن اتفاق وشيك

كمين جباليا يُوجع الاحتلال.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضابط وثلاثة جنود

كمين جباليا يُوجع الاحتلال.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضابط وثلاثة جنود

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وفد حماس المُفاوض بالدوحة

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وفد حماس المُفاوض بالدوحة

القدس تنتفض والمقاومة تبارك.. كاتس خطط لإشعال غزة فجاءه الرد 

القدس تنتفض والمقاومة تبارك.. كاتس خطط لإشعال غزة فجاءه الرد 

أسطول الصمود في مرمى المسيّرات الصهيونية.. ثاني هجوم في أقل من يوم

أسطول الصمود في مرمى المسيّرات الصهيونية.. ثاني هجوم في أقل من يوم

67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

67 دولارًا للبرميل.. ارتفاع جديد في أسعار النفط

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد