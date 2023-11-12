هل إصابة بن ناصر سببها المدرب بيولي؟

حمّلت وسيلة إعلام إيطالي التقني المحلّي ستيفانو بيولي مدرب فريق ميلان آسي، مسؤولية الإصابات الكثيرة في صفوف الفريق.

وسقط 16 لاعبا ميلانيا في فخّ الإصابات منذ انطلاق الموسم الحالي، آخرهم المدافع دافيدي كالابريا والمهاجم رافائيل لياو عصر السبت، في مباراة أمام المُضيّف نادي ليتشي، لِحساب الجولة الـ 12 من عمر البطولة الإيطالية.

وخاض فريق “الروسونيري” منذ بداية الموسم الحالي 16 مباراة، بِرسم البطولة الإيطالية ورابطة أبطال أوروبا. الرّقم المُرادف لِإصابة في كلّ مقابلة.

وفي تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة ليتشي، فسّر مدرب فريق ميلان آسي ستيفانو بيولي كثرة الإصابات بِسوء الحظّ، وأيضا التوتّر الشديد.

ولكن موقع “فوتبال إيطاليا” في أحدث تقرير له بِهذا الشّأن، نسب كثرة الإصابات إلى أساليب التدريب المُعتمدة من قبل التقني بيولي. عِلما أنه يُشرف على العارضة الفنية لِفريق الأحمر والأسود منذ أكتوبر 2019.

وفي ماي الماضي، تعرّض الدولي الجزائري ومتوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر، لِإصابة خطيرة في الرّكبة، في مباراة رسمية لِفريقه الميلان. حيث تمزّقت الأربطة الهلالية، وأُجبر على إجراء عملية جراحية، أبعدته عن المنافسات إلى غاية كتابة هذه الأسطر، وتتوقّع الصّحافة الإيطالية أن يدوم الغياب إلى مطلع جانفي المقبل.

ودأب المدرّبون على التنصّل من مسؤولية الإصابات، التي ينسبوها إلى اللّعب الخشن، واهتراء البساط الطبيعي، والإجهاد، والضّغط، وعدم اعتناء اللاعب بِالجانب الصحّي (التغذية، السّهر، الخمر، التدخين..)، وأمور أخرى تُعفيهم من تحمّل وزر ما يتعرّض له لاعبوهم.