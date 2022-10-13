هل اجتمع بن زايد ومحمد بن سلمان مع الزعيم الشيشاني قديروف؟

انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تضمّ صورتين يدّعي ناشروهما أنهما تظهران لقاءات راهنة لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وذلك على ضوء التطوّرات الأخيرة ومقرّرات أوبك بلاس خفض حصص الإنتاج.

ويضمّ المنشور صورتين الأولى لوليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان متأهلاً بالزعيم الشيشاني رمضان قديروف الذي تقاتل وحداته بما في ذلك عناصر ميليشيا “قاديروفتسي” إلى جانب القوات الروسية النظامية في أوكرانيا، والثانية لرئيس دولة الإمارات الأمير محمد بن زايد آل نهيان مصافحاً قديروف.

وكتب مشاركو المنشور في تعليقاتهم “إلى كلّ من اعتقد أن السعوديّة والإمارات تخافان من الانقلاب على الولايات المتحدة…”

وأضافوا “الجنرال رمضان قديروف في الجيش الروسي حضر قبل أيام إلى الدمام للقاء بن سلمان وهو اليوم في سان بطرسبرغ للقاء بن زايد”.

وحصدت المنشورات تفاعلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من بدء انتشارها”.

ويأتي تداول هذه المنشورات بعد قرار الرئيس الأميركي جو بايدن إجراء “إعادة تقييم” للعلاقات الاستراتيجيّة مع المملكة العربيّة السعوديّة بسبب قرارها خفض إنتاج النفط ما يهدّد بارتفاع الأسعار.

وكان تحالف أوبك بلاس الذي يضمّ أعضاء منظمة الدّول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية والشركاء العشرة بقيادة روسيا قرّر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.

وأثار قرار الكارتيل النفطي موجة استياء في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي، ولا سيّما الديموقراطيون من بينهم.

وهدّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاثنين بمنع أي مبيعات أسلحة للسعودية في المستقبل.

وكان الرئيس بايدن قد اتخذ في جويلية الماضي خطوة للتقارب مع السعوديّة بعدما أراد سابقاً أن يجعل منها دولة “منبوذة” على الساحة الدولية إثر مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

أما الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان فقد زار روسيا الثلاثاء للقاء نظيره فلاديمير بوتين ليصبح واحداً من عدد قليل من قادة الدول الذين قاموا بزيارة مماثلة منذ غزو أوكرانيا.

على ضوء هذه التطوّرات انتشرت الصورتان اللتان ادّعى ناشروهما أنهما تظهران بن سلمان وبن زايد. لكنّ الصورتين ملتقطتان في سنوات مضت.

فصورة بن سلمان مع قديروف منشورة في نوفمبر 2016 عندما استقبل وليّ العهد الرئيس الشيشاني في الدمام.

أما صورة بن زايد مع قديروف، فمنشورة في الثامن من أبريل 2019 خلال زيارة استقبل فيها رئيس الإمارات قديروف لبحث “تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين”.