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جواهر

هل اختار بيت أزياء عالمي صورة هذه الفتاة الأفغانية أيقونة للجمال في 2021؟

جواهر الشروق
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هل اختار بيت أزياء عالمي صورة هذه الفتاة الأفغانية أيقونة للجمال في 2021؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتاة أفغانية، وقالوا بأن بيت أزياء عالمي اختارها لتكون أيقونة للجمال في عام 2021.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع المسبار فإن الصورة تعود إلى ديسمبر 1984، ولم تُعلنها أي دار أزياء عالمية أيقونة للجمال في عام 2021، كما لم تضمّها أي قائمة صحفية لأيقونات الجمال في عام 2021.

وأضاف التقرير أن الصورة تعود للأفغانية شربات غولا، عندما كانت بعمر 12 عامًا، والتقطها المصور ستيف ماكوري خلال تواجده في مخيم للاجئين في باكستان، عام 1984، ونشرتها ناشيونال جيوغرافيك على غلاف مجلتها في جوان 1985.

وانتشرت هذه الصورة لغولا على نطاق واسع، حتى وصفها البعض بـ”الموناليزا الأفغانية”. وعاد الحديث عنها مجددًا في عام 2002، عندما عثر المصور على غولا بعد نحو 19 عامًا من التقاطه الصورة، لتظهر ملامحها وقد تغيّرت بشكل كبير.

وفي أكتوبر 2016 عاد الحديث عن شربات غولا في الإعلام، بعد إلقاء القبض عليها في باكستان لحيازتها وثيقة هوية وطنية مزورة، وأُفرج عنها بعد 15 يومًا من السجن، وعادت إلى أفغانستان.

وفي 2017 أجرت شبكة بي بي سي حوارًا معها، وكان آخر ظهور إعلامي لها حتى الآن.

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