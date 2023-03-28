هل ارتكب مجسد دور الإمام الشافعي خطأ تارخيا بارتداء نظارة؟

الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسلسل “رسالة الإمام”، وهو يضع نظارة

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عديد المنشورات التي تتحدث عن ارتكاب مجسد دور الإمام الشافعي خطأ تارخيا فادحا بارتداء نظارة.

وضجّت الشبكات بصور الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور الإمام محمد بن إدريس الشافعي في مسلسل “رسالة الإمام”، وهو يضع نظارة لافتين إلى أنها لم تكن قد اخترعت وقتها.

وادّعى المنشور المتداول جهل صانعي العمل بالأحداث التاريخية قائلًا: “تخيلو طبقة المثقفين كلها بما فيهم إلى ورا الكاميرا محدش لاحظ أن مخترعوش النظارات أيام الامام الشافعي ده مؤشر على مدى جهلهم وسطحيتهم وحتى عدم اتقانهم لعملهم”.

وأضاف: “مش عاجبكم نظارة الإمام الشافعي ده في نص رمضان هيطلع ماسك موبايل وبيعمل سيرش على جوجل”.

فيما سخر منشور آخر من العمل قائلًا: “خالد النبوي لابس نضارة والمفروض أن الامام الشافعي توفى قبل اختراع النضاره بـ415 سنة”.

بالملاحظة الأولية للصورة المنتشرة يظهر أن الفنان خالد النبوي يمسك «بكراسة» تصميمها حديث، ما يرجّح أن الصورة من كواليس العمل حيث يراجع نص الحوار قبل التصوير، حسب المصري اليوم.

وبالبحث العكسي عن الصورة تأكد الانطباع الأولي، إذ نشرت صفحة قناة الحياة الصورة تحت عنوان: “جانب من كواليس مسلسل رسالة الإمام» مضيفة «انتظرونا في رمضان شهر الفرحة على قناة الحياة”.

كما يظهر أن الصورة مجتزأة حيث يظهر فتاة بملابس عصرية تقف بجوار الفنان خالد النبوي، في الصورة المنشورة على صفحة قناة الحياة، مما يؤكد أن الصورة من كواليس العمل وليست من احد مشاهد المسلسل.

مسلسل الشافعي يثير جدلا في العالم العربي.. هل تضمن أخطاء تاريخية؟

وأثار مسلسل “رسالة الإمام” الذي يعرض سيرة الشافعي أحد أبرز أئمة المذاهب الأربعة ومؤسس علم أصول الفقه، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وسخرية من بعض الأخطاء التاريخية.

وبحسب ما أفاد تقرير نشره موقع الجزيرة فإن مسلسل “رسالة الإمام” الذي يتناول الأعوام الأخيرة من حياة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، التي قضاها في مصر، مثّل عودة للمسلسلات الدينية التاريخية إلى واجهة الدراما الرمضانية بعد غياب دام سنوات.

وتصدر وسم باسم المسلسل الذي يحكي سيرة الإمام الشافعي ويجسد دوره خالد النبوي وتدور أحداثه في العصر العباسي، وسائل التواصل الاجتماعي ولفت متخصصون إلى أنه تناول سيرة مغلوطة للإمام فضلًا عن بثه بمزيج يجمع بين العربية والعامية المصرية في حين كان الشافعي ناطقًا بالفصحى.

وأشار كثير من منتقدي المسلسل إلى “أخطاء تاريخية” وصفها البعض بأنها “كارثية”، إذ ركز أشرف حسن الباحث في اللغة العربية على مشهد حوار في قصر الخليفة العباسي الذي يفترض أن يكون المأمون، مع الإمام الشافعي سنة 198 هجريًا ويتكلمان فيه عن “خلق القرآن”.

وبيّن الباحث حقائق أبرزها أن الخليفة المأمون دخل بغداد سنة 204 هجريا، وأنه اعتنق القول بـ”خلق القرآن” سنة 212 هجريًا، وأن الإمام الشافعي توفي سنة 204 هجريًا في مصر، ولم يقابل المأمون.

أما عن لغة المصريين في زمن الإمام الشافعي، فبيّن أستاذ التاريخ القديم، محمود سالم الجندي أنه كان في مصر مجموعتين من اللغات لا ثالث لهما ليس بينها ما يعرف اليوم (باللهجة أو العامية المصرية).

وقال “استمر الناس في مصر لا يتكلمون إلا الفصحى أو اليونانية واللاتينية أو بقايا لغات ولهجات مصرية قديمة لما بعد موت الإمام الشافعي، أما العامية المصرية فلم تبدأ في الظهور والانتشار إلا بعد فترة طويلة من الفتح الإسلامي لمصرأي عام 400 هجريًا”.

وكتب أستاذ اللغويات خالد فهمي “ما يحصل في مسلسل الشافعي عبث يرقى إلى مستوى الجريمة. جريمة في اللغة، الشافعي قرشي ولسانه الفصحى، وجريمة في مخالفات فيما يتعلق بسيرته الذاتية وملكاته الفقهية والعلمية. وجريمة في كثير مما يجري على لسان الممثل مما يقال إنه فقه الشافعي. وجريمة في تصوير الواقع الاجتماعي بين عناصر الأمة المصرية في ذلك التاريخ”.

وانتقد آخرون ما يتم تناقله عبر المنصات من أقوال منسوبة للإمام الشافعي في المسلسل، وأعربوا عن خشيتهم من أن يخلط المتابعون بين الأقوال الصحيحة وبين عبارات من الحوار الدرامي لا تمت بصلة للإمام الشافعي.

وتعليقًا على مشهد لجوء الشافعي إلى راهب مسيحي لعلاج زوجته، كتب الأكاديمي بجامعة الأزهر، أحمد درويش “الإمام الشافعي كان معروف عنه سعة اطلاعه في علم الطب والتشريح حتي قال: لولا اشتغالي بالفقه لاشتغلت بالطب، فكيف يلجأ لذلك. أشياء لم ترد في الكتب ولا في التراجم”.

ويؤكد مؤلف المسلسل في تصريحات محلية أنه خضع للتدقيق التاريخي والفقهي من الأزهر الشريف، فضلًا عن الاستعانة بمئات المراجع والكتب والأبحاث، فيما اعتبره البعض بداية قوية لعودة الدراما الدينية التاريخية.

وأشاد البعض بالمسلسل، فكتب مصطفى ماهر علي “الدراما هدفها مشاعر وعقول الناس على اختلاف مستويات تفكيرهم، مسلسل رمضاني هيدخل ملايين البيوت هيشوفه أطفال وربات منزل وشباب وغيره، لازم يلاقي صيغة مناسبة في اللغة والأحداث يقدر يلعب فيها، مش هيقعد يعمل سرد تاريخي مفصل بمراجع ده مكانه الفيلم الوثائقي أو ببساطة الكتب الأكاديمية”.

ويعد الإمام الشافعي مؤسس علم أصول الفقه وإمام في علمي الحديث والتفسير، وصاحب مذهب من المذاهب الرئيسية المعتبرة في الفقه، وعمل قاضيًا فعُرف بالعدل والذكاء. وإضافة إلى العلوم الدينية، كان الشافعي فصيحًا شاعرًا وراميًا ماهرًا ورحالًا مسافرًا.