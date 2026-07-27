هل استنزفت الحرب على إيران مخزون الذخائر الأمريكية؟

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن تراجع مخزون الذخائر الأمريكية بسبب العمليات العسكرية ضد إيران.

وقال ترامب، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إن بلاده تمتلك “ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى في العالم، وأكثر بكثير مما نحتاج إليه”، في رد مباشر على تقارير إعلامية تحدثت عن استنزاف مخزونات صواريخ الدفاع الجوي والذخائر الاعتراضية.

وفي موازاة ذلك، صعّد الرئيس الأمريكي من لهجته عبر منصة “تروث سوشيال”، حيث نشر سلسلة من الصور، من بينها صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر طائرات حربية تقصف منشأة نفطية في جزيرة خرج الإيرانية، مرفقة بتعليق “غارة على خرج”، في إشارة إلى أهم مركز لتصدير النفط الإيراني.

كما نشر صورا أخرى حملت عبارة “إنها ناقلة نفطنا الآن!”، ظهر في بعضها وهو يرفع العلم الأمريكي على متن سفينة تبدو إيرانية، فيما تضمنت صور أخرى جنودا أمريكيين ورموزا دينية إيرانية، قبل أن يتبعها بصورة جديدة بعنوان “لا مزيد من المحركات”، تظهر انفجار سفينة إيرانية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن الجيش الأمريكي بدأ في بعض الحالات بالسماح بمرور صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية لا تشكل تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية، وذلك بهدف الحفاظ على مخزون صواريخ الدفاع الجوي الذي يتراجع بوتيرة متسارعة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن القوات الأمريكية تواصل اعتراض جميع المقذوفات التي تستهدف العسكريين الأمريكيين أو مواقع انتشارهم، بينما قد يُسمح بمرور بعض المقذوفات المتجهة نحو مناطق خالية من الأفراد، حتى وإن كانت قد تتسبب في أضرار بالبنية التحتية للقواعد العسكرية.

يذكر أنه قبل اندلاع الحرب، حذر قادة عسكريون، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، من تداعيات حملة طويلة على المخزونات، خاصة في ظل الالتزامات الأميركية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وأوكرانيا.

والأحد، أفادت تقارير إخبارية أن ترامب أرجأ خططا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران، بسبب مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى استنزاف مخزونات صواريخ “باتريوت” الاعتراضية وذخائر الدفاع الجوي الأخرى في الشرق الأوسط.

كما ذكرت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية دان كين، حذّر في اجتماعات مغلقة من أن “استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق يبقى ممكنا، لكنه سيؤدي إلى استنزاف مخزونات الصواريخ الاعتراضية”.