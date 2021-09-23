هل استولت طالبان على أسلحة أميركيّة بقيمة 80 مليار دولار؟

عناصر من طالبان إلى جانب مروحيات مخربة في مطار كابول بتاريخ 14 سبتمبر 2021

( أ ف ب )

في سياق الأخبار المتداولة عن قوّة حركة طالبان إثر سيطرتها على أفغانستان، ظهر على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم رسم بياني قيل إنه لترسانة جديدة بقيمة 80 مليار دولار استحوذت عليها الحركة بعد انسحاب الجيش الأميركي. إلا أن الادعاء غير صحيح، فرقم 80 مليار دولار ليس لقيمة المعدّات التي خلّفها الجيش الأميركي وراءه، بل لميزانية الإنفاق العسكري الأميركي في أفغانستان على مدى عشرين عاماً.

يظهر في الرسم البياني مدرعات وآليات عسكريّة وأسلحة. وكُتب على الصورة “ترسانة طالبان الجديدة”.

ونُسب الرسم البيانيّ إلى صحيفة “ذي صنداي تايمز” البريطانيّة، وأُرفق بالتعليق “ما تعنيه 85 مليار دولار من المعدّات خلفها الجيش الأميركي وراءه (من المفترض للجيش والشرطة الأفغانية)”.

نالت الصورة مئات المشاركات على مواقع التواصل باللغة العربية، وبلغات أخرى كالفرنسيّة والإنكليزية.



ما قصّة الـ80 مليار دولار؟

في 30 جويلية 2021، أصدر مكتب المفتش العام الأميركي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان تقريراً فصلياً إلزامياً.

بحسب هذا التقرير، خصصت الحكومة الأميركية منذ العام 2002 مبلغ 145 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان. من هذا المبلغ، تم تخصيص مبلغ 88.6 مليار دولار للأمن في أفغانستان، من بينها 82.9 مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية.

إذاً، المبلغ المتداول على مواقع التواصل على أنه لقيمة الأسلحة التي سيطرت عليها طالبان، هو في الحقيقة لإجماليّ الإنفاق الأميركي على القوات الأفغانية في العقدين الماضيين.

إذا ما مصدر الرسم البياني؟

أول من نشر الرسم البياني تحت عنوان “ترسانة طالبان الجديدة” كان صحيفة “ذي صنداي تايمز” البريطانية في 29 أوت 2021 ضمن مقالٍ عن المخاطر التي قد ترافق وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

ولكن الصحيفة عادت وحذفت الرسم البياني في نسخة مُحدّثة من المقال. والسبب أن بعض الأرقام والمعلومات التي تناولتها إمّا غير صحيحة أو قديمة.

هل استولت طالبان على كلّ الأسلحة الأميركية هناك؟

بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانيّة، انتشرت صورٌ ومقاطع فيديو تظهر عناصر من الحركة يستولون على عدد من الأسلحة الأميركيّة من بينها طائرات.

لكنّ الجيش الأميركي، وبعد يوم على انسحابه من مطار كابول في 30 أوت، أعلن أنّه عطّل أسلحة تركها في أفغانستان، من بينها 73 طائرة “لن تحلّق مرة أخرى”.