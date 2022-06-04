هل اعتزل محرز اللّعب الدّولي؟ بلماضي يردّ

ردّ الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة السبت، على مزاعم اعتزال النّجم رياض محرز اللّعب الدّولي.

وسُئل بلماضي في مؤتمر صحفي نشّطه بعد مباراة الجزائر وأوغندا، إن كان محرز قد اتّخذ قرار الاعتزال الدّولي، والاكتفاء بِاللّعب على مستوى الأندية. فردّ الناخب الوطني بِشيء من الإنزعاج والغضب، ودون أن يُشفي الغليل: “مَن يُريد معرفة الحقيقة، فَلْيتّصل بِمحرز”!

وغاب الجناح محرز عن مواجهة الجزائر وأوغندا ، وسيفعل بِالمثل في مباراة تنزانيا الأربعاء المقبل. مُتحجّجا بِإصابة، ومدعوما من قبل إدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي.

واشتعل الجدل في الشارع الجزائري خلال الأيّام القليلة الماضية، وزعمت بعض الأوساط أن قائد “محاربي الصّحراء” وضع حدّا لِمشواره الدولي. خاصّة بعد الانتقادات الحادّة والنّاقمة التي تعرّض لها، إثر إخفاق المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2022، وفشله في حجز تذكرة مونديالية.

وأعاب الجمهور الجزائري على محرز أنه يظهر بِمستوى عالمي في ملاعب إنجلترا، ويتراجع أداءه بِصورة لافتة لمّا يرتدي زيّ “الخضر”. كما يعتقد مراقبون للشأن الكروي الخاصّ بِالنخبة الوطنية، أن محرز يفتقد لِشخصية القائد، ولا يستحقّ الشارة التي منحها له بلماضي. بِعبارة أخرى، تنقصه حرارة وحماس (جمر في الصّدر) عنتر يحي وكريم زياني، حتى لا يُقال محمود قندوز وشعبان مرزقان .

وشارك رياض محرز (31 سنة) مع المنتخب الوطني الجزائري في 75 مباراة دولية، منذ عام 2014. وسجّل 26 هدفا.