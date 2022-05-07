هل اعتقلت القوات الروسية برنار ليفي في أوكرانيا؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يدعي ناشروه أن القوات الروسية اعتقلت الفرنسي برنار ليفي في أوكرانيا فما حقيقة الخبر؟

وحملت المنشورات المتداولة صورة له مع تعليق مرافق “وقوع ليفي في قبضة المقاتلين الشيشان الموالين لبوتين”.

وحصدت المنشورات مئات المشاركات على مواقع التواصل من فيسبوك وتويتر.

وكشف فريق فرانس برس لتقصي الحقائق أن الادعاء غير صحيح، فقد ظهر ليفي في مقابلة مباشرة على تلفزيون فرنسي بالتزامن مع انتشار الشائعة.

وأوضح الفريق أن ليفي ظهر في مقابلة أجراها مساء الخامس من ماي على قناة فرنسية بالتزامن مع انتشار الشائعات.

ويقدّم برنامج الساعة 20:00 الصحافي السويسري داريوس روشبان.

ويُعرف عن الكاتب برنار هنري ليفي دعمه للتمرّد الليبي ضدّ نظام العقيد معمّر القذافي، وهو كان من المطالبين بتدخّل عسكريّ غربي لإزاحة القذافي.

وفي العام 2011 زار مناطق ليبيّة لإبداء الدعم للمعارضة هناك. وأعرب عن مواقف مشابهة ضدّ نظام الرئيس السوري بشّار الأسد.

وقد أكسبه ذلك انتقادات حادّة من جانب مؤيدي القذافي والأسد أو من جانب المعارضين للتدخّل الغربي في الشرق الأوسط.

وقبل أسابيع، قال برنار هنري ليفي إنه زار أوكرانيا في ظلّ الحرب، ونشر على صفحته على فيسبوك صوراً قال إنها ملتقطة حديثاً هناك.