هل اعتقلت القوات الروسيّة ضابطاً أميركياً كبيرا في ماريوبول الأوكرانية؟

مع تشديد القوات الروسيّة الخناق على جيوب المقاومة الأوكرانيّة في مدينة ماريوبول، ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنها تُظهر اعتقال ضابط أميركي رفيع هناك اسمه إريك ولسون.

يظهر في الصورة عسكريّون يبدو أنهم أسرى، ووضعت إشارة على وجه أحدهم للقول إنه “الأميرال الأميركي المتقاعد إريك ولسون”.

وأَضافت منشورات أن ولسون هو “قائد العمليات الخاصة للمرتزقة الأميركيين في ماريوبول” وأن القوات الروسيّة قبضت عليه في ماريوبول.

يأتي ظهور هذه المنشور في الأيام الماضية في ظلّ تشديد القوات الروسيّة الخناق على مجمّع آزوفستايل، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحوريّة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 959 جندياً أوكرانياً استسلموا هذا الأسبوع في هذا المجمّع الصناعي المحاصر.

لكن الصورة المتداولة لا تُظهر الأميرال الأميركي إريك أولسون الذي سبق أن التقط له مصوّرو فرانس برس صوراً عدة.

وخدم هذا الضابط المولود عام 1952 في البحرية الأميركية ثم تولّى منصب قائد القوات الخاصّة الأميركية قبل تقاعده عام 2011.

ولا تتشابه ملامح الرجل الظاهر في الصورة المتداولة مع ملامح الضابط.

حقيقة الصورة

إثر ذلك، أرشد التفتيش عن الصورة المتداولة أنها منشورة على مواقع إخباريّة روسية في أفريل الماضي على أنها تُظهر جنوداً أوكرانيين أسرى في منطقة لوهانسك في الشرق الأوكراني.

المصدر: فرانس برس