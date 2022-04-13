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هل اعتقل الجيش الروسي قائد حلف الناتو في أوكرانيا؟

الشروق أونلاين
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هل اعتقل الجيش الروسي قائد حلف الناتو في أوكرانيا؟
أرشيف
الجنرال الأمريكي روجر كلوتير

تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يفترض أنّه يصوّر الجيش الروسي وهو يلقي القبض على الضابط الأميركيّ روجر كلوتير. 

والجنرال روجر كلوتير هو ضابط رفيع في الجيش الأميركي، يتولّى منذ العام 2020 قيادة القوات البريّة في حلف شمال الأطلسي.

ويظهر في الفيديو عدّة أشخاص بلباسٍ عسكريّ يظهر عليه العلم الروسيّ، وهم يُلقون القبض على رجلٍ بلباسٍ مدنيّ.

وأرفق الفيديو بعبارة: “فيديو متداول لاعتقال الجنرال في الجيش الأميركي روجر كلوتير في مدينة ماريوبول”.

وقد حظي الفيديو بآلاف المشاهدات. بالتزامن مع استمرار حصار القوات الروسية لمدينة ماريوبول.

إلا أنّ الفيديو يظهر، في حقيقة الأمر، عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي وهم يُلقون القبض على رعية أوكرانيّ في شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا.

وحسب ما رصدته خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس. فقد نُشر الفيديو  في موقع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية بتاريخ 7 أفريل 2022.

ويتعلّق الفيديو، حسب النص المرفق به، بلحظة اعتقال أوكراني “يشتبه بانتمائه لتنظيم مسلّح في القرم”.

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