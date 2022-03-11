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هل اعتمدت المملكة المغربية نظام بطاقات الزواج الإلكترونية؟

جواهر الشروق
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هل اعتمدت المملكة المغربية نظام بطاقات الزواج الإلكترونية؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبطاقة زواج إلكترونية، وادعوا أن السلطات المغربية صارت تعتمد هذا النظام المتطور لتسهيل الإجراءات.

تظهر في الصورة بطاقة صغيرة تُحمل بالكفّ، كُتب عليها “المملكة المغربية- وزارة العدل- عقد زواج”، وجاء في التعليقات المرافقة أنها تُظهر “عقد الزواج الجديد” الذي اعتمدته السلطات.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن وزارة العدل المغربيّة نفت صحّة هذه الأخبار، وقالت لوسائل إعلام محلية إن البطاقة الظاهرة في الصورة المتداولة ليست صادرة عنها.

وعلى إثر الجدل الذي أثارته هذه المنشورات، قال شاب مغربي إنه هو من صمّم هذه النسخة المصوّرة من عقود الزواج لتسهيل حملها.

وأضاف في مقطع مصوّر نشره على موقع فيسبوك “هذا العقد ليس صادراً عن وزارة العدل” بل هذه نسخة مصوّرة مصغّرة عن العقد تسهيلاً للحمل وتجنّباً لإضاعة النسخة الأصلية منه.

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