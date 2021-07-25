هل اعتمدت منظمة الصحة العالمية اللقاح الإيراني “بركت”؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، منشورات تدعي بأن منظّمة الصحّة العالميّة أقرّت استخدام اللقاح الإيراني “بركت” المضادّ لفيروس كورونا.
وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا هذا الادّعاء غير صحيح، والمنظّمة لم تدرج هذا اللقاح في قائمة اللقاحات المعتمدة حتى الآن.
وجاء في المنشورات التي اجتاحت موقعي فيسبوك وتويتر: “منظّمة الصحّة العالمية تعتمد رسمياً اللقاح الإيراني بركت المضادّ لفيروس كورونا”.
منظمة الصحة العالمية تعتمد رسميا اللقاح الايراني “بركت ” المضاد لفيروس كورونا “.
— hawazin. y. thamer (@Hawazinyassir) July 10, 2021
وأيضا: “إيران الدولة الوحيدة في غرب آسيا التي أنتجت لقاحات ضد كوفيد19 المجد للعلم والعلماء”.
منظمة الصحة العالمية تعتمد رسميا اللقاح الإيراني “بركت”
المضاد لفيروس كورونا.
إيران الدولة الوحيدة في غرب آسيا التي أنتجت لقاحات ضد كوفيد19
المجد للعلم والعلماء. pic.twitter.com/HedkYIbgIM
— amalalameh (@amalalameh2) July 12, 2021
وقال تقرير فرانس برس إن المنشور ظهر في الأيام الأولى من جويلية الجاري، أي بعد أيام على تلقّي المرشد الإيراني علي خامنئي في الخامس والعشرين من جوان الجرعة الأولى من لقاح “كوو إيران بركت” الذي صنّعته مؤسسة إيرانيّة مملوكة للدولة،.
الإمام الخامنئي دام ظله يأخذ الجرعة الثانية من اللقاح الايراني
اللّهُمَّ اجْعَلْه في دِرْعِكَ الحَصينَةِ❤️ pic.twitter.com/jEByTJEN4t
— سُهى 🇵🇸 (@hajah_soha) July 23, 2021
وأضاف إن السلطات الإيرانية أقرت اللقاح “بركت” في الرابع عشر من جوان لكن منظّمة الصحّة العالميّة لم تقرّه حتى الآن.
🔴 وزارة الصحة الايرانية: إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح “كوو ايران بركت” حتى سبتمبر القادم#اللقاح_الايراني pic.twitter.com/mzrbCaLGg3
— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) July 18, 2021
في ذات السياق أشارت متحدّثة باسم منظمة الصحة العالمية، ردّاً على سؤال من صحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس إلى أن اللقاحات التي تعتمدها المنظّمة هي حصراً تلك الواردة في خانة اللقاحات المعتمدة ضمن هذه القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتي يجري تحديثها أولاً بأوّل.
وحسب ذات التقرير فليس من بين هذه القائمة لقاح “بركت” الإيراني حتى الآن.