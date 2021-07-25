هل اعتمدت منظمة الصحة العالمية اللقاح الإيراني “بركت”؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، منشورات تدعي بأن منظّمة الصحّة العالميّة أقرّت استخدام اللقاح الإيراني “بركت” المضادّ لفيروس كورونا.

وبحسب ما أفاد تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا هذا الادّعاء غير صحيح، والمنظّمة لم تدرج هذا اللقاح في قائمة اللقاحات المعتمدة حتى الآن.

وجاء في المنشورات التي اجتاحت موقعي فيسبوك وتويتر: “منظّمة الصحّة العالمية تعتمد رسمياً اللقاح الإيراني بركت المضادّ لفيروس كورونا”.

وأيضا: “إيران الدولة الوحيدة في غرب آسيا التي أنتجت لقاحات ضد كوفيد19 المجد للعلم والعلماء”.

وقال تقرير فرانس برس إن المنشور ظهر في الأيام الأولى من جويلية الجاري، أي بعد أيام على تلقّي المرشد الإيراني علي خامنئي في الخامس والعشرين من جوان الجرعة الأولى من لقاح “كوو إيران بركت” الذي صنّعته مؤسسة إيرانيّة مملوكة للدولة،.

وأضاف إن السلطات الإيرانية أقرت اللقاح “بركت” في الرابع عشر من جوان لكن منظّمة الصحّة العالميّة لم تقرّه حتى الآن.

في ذات السياق أشارت متحدّثة باسم منظمة الصحة العالمية، ردّاً على سؤال من صحافيي خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس إلى أن اللقاحات التي تعتمدها المنظّمة هي حصراً تلك الواردة في خانة اللقاحات المعتمدة ضمن هذه القائمة المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتي يجري تحديثها أولاً بأوّل.

وحسب ذات التقرير فليس من بين هذه القائمة لقاح “بركت” الإيراني حتى الآن.