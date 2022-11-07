هل اعتنق الإسلام؟ دروغبا يردّ

ردّ النجم السابق لِكرة القدم الإيفوارية ديدييه دروغبا سهرة الإثنين على أنباء اعتناقه الإسلام.

ومعلوم أن الإيفواري ديدييه دروغبا (44 سنة) يعتنق النّصرانية، لكن أنباء انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، زعم أصحابها أن اللاعب العاجي المُعتزل اعتنق الإسلام.

وقال ديدييه دروغبا في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”: “انتشرتْ قصّة إسلامي بِسرعة. لم أُغيّر ديني. فقط زرتُ قريتي حيث أبصرت النّور، ويُقيم هناك إخواني المُسلمين. أتمنّى للجميع موفور الحبّ والبركة”.

وفي منتخب كوت ديفوار سابقا، عُرف يحي توري بِاعتناقه الإسلام، وقد زامل ديدييه دروغبا في عدّة مقابلات دولية. مثلما هو الشّأن لِمواطنهما حارس المرمى المسلم آلان غواميني، الذي ساهم بِقوّة في إحراز “الفيلة” كأس أمم إفريقيا 1992 بِالسنيغال.

وفي السنوات القليلة الماضية، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بِنبأ اعتناق نجم كرة القدم النيجيرية سابقا أوغسطين أوكوشا للإسلام، بعد أن كان نصرانيا. لكن تبيّن فيما بعد زيفها.