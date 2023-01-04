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هل اكتست جبال المدينة المنورة حلّة خضراء “لأول مرّة”؟

محمد عبد المؤمن
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هل اكتست جبال المدينة المنورة حلّة خضراء “لأول مرّة”؟
ح.م
جبال المدينة المنورة تكتسي الخضار

أصبحت عبارة “جبال المدينة” بين الأكثر بحثا على فيسبوك يوم الأربعاء. والسبب هو تداول منشورات تدّعي أنّ جبال هذه المنطقة السعودية، قد أصبحت مكسوة بالعشب الأخضر “للمرة الأولى”، بعد سقوط كمية كبيرة من الأمطار في البلاد.

وأرفقت المنشورات المتداولة بصور للجبال المدنية، وهي تتزيّن بالعشب، بعد ساعات من تهاطل الأمطار الغزيرة، مع التعليق بعبارة:”لأول مرة جبال المدينة المنورة تكتسي حلّة خضراء.

وقد نشرت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية (واس) هذه الصور بالفعل، بتاريخ 2 جانفي الجاري. لكن “واس”، لم تقل إنها المرة الأولى التي يظهر فيها العشب الأخضر فوق الجبال.

فالتعليق المرفق بصور وكالة الأنباء السعودية المنشورة على تويتر جاء كالتالي:”مع أمطار الخير والرحمة، جبال المدينة المنورة تكتسي الخَضَار. والسحاب يُعانقها”.

كما أن الوكالة نفسها كانت قد نشرت صورا مشابهة عن اخضرار جبال المدينة المنورة بعد تهاطل الأمطار، بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وقالت “واس” حينئذ إن “جبال وسهول المدينة المنوّرة وأوديتها، تكتسي اللون الأخضر. بعد أن منّ الله عليها بالأمطار خلال الأسابيع الماضية”.

ويستمرّ تهاطل الأمطار بغزارة في المدينة المنورة، على غرار عدّة مناطق سعودية على مدار أيام. وقد استلزمت حالة الطقس إقرار تعليق للدراسة في جميع مدارس المدينة منذ الثلاثاء.

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