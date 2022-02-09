-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أحوال الطقس: تنبيه حول رياح قوية وزوابع رملية عبر هذه الولايات
منوعات

هل التحق عقيد باب الحارة أبو شهاب بوادي الذئاب التركي؟

نادية شريف
  • 117
  • 0
هل التحق عقيد باب الحارة أبو شهاب بوادي الذئاب التركي؟
الفنان السوري سامر المصري رفقة الفنان التركي نجاتي شاشماز

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انضمام الفنان السوري سامر المصري، المعروف بشخصية العقيد أبو شهاب في باب الحارة، بمسلسل وادي الذئاب التركي.

وأكد مغردون أن الفنان السوري انضم للجزء الحادي عشر من المسلسل الشهير المرتقب عرضه خلال العام 2022 بعنوان “وادي الذئاب الفوضى”.

وأعلن المصري أن عملا جديدا قادما قريبا سيجمعه مع الممثل التركي نجاتي شاشمار، المعروف بشخصية “مراد علمدار” في “وادي الذئاب”، دون أن يحدد طبيعته.

ونشر  عبر صفحته على فيسبوك صورا تجمعه بشاشماز، في اسطنبول التركية، وعلق على الصور بالإنجليزية واصفا الممثل التركي بأنه “أسطورة”.

وبدوره، شارك الفنان التركي نجاتي شاشماز، صورا من ذات الجلسة، ومقاطع فيديو تجمعه بسامر المصري، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وتداولت صحف تركية وعربية خبر لقاء الفنانين على نطاق واسع، مع الإشارة لقرب الإعلان عن العمل المشترك الذي يجمع بينهما.

يذكر أن الفنان سامر المصري غادر سوريا باكرا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة في البلاد، وشارك في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

اشتهر بشخصية “العقيد أبو شهاب” في الأجزاء الأولى من مسلسل “باب الحارة”، ثم انسحب معتبرا الأجزاء اللاحقة مجرد “مطمطة إنتاجية وإخراجية“.

وسبق أن أعلن عن مشاركته في عمل دراما مشترك في رمضان المقبل، يحمل اسم ”جنايات صغيرة“، المأخوذ عن المسلسل التركي الشهير ”جرائم صغيرة“، كما انتهى من تصوير الفيلم العالمي ”North of the ten“ الذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين العالميين.

مقالات ذات صلة
كورونا والعطلة ورمضان قد تنسف معرض الكتاب

كورونا والعطلة ورمضان قد تنسف معرض الكتاب

فيسبوك وانستغرام يواجهان خطر الغلق في أوروبا لهذا السبب!

فيسبوك وانستغرام يواجهان خطر الغلق في أوروبا لهذا السبب!

مركز دراسات الوحدة العربية يفتك جائزة “أفضل ناشر عربي”

مركز دراسات الوحدة العربية يفتك جائزة “أفضل ناشر عربي”

الشاب فوضيل: خسرت كل شيء بسبب دعمي لساركوزي!

الشاب فوضيل: خسرت كل شيء بسبب دعمي لساركوزي!

ما حقيقة الصورة المتداولة حول ظهور أغلى سيارات العالم بالجزائر؟

ما حقيقة الصورة المتداولة حول ظهور أغلى سيارات العالم بالجزائر؟

تصنيف دولي للجامعات: هواري بومدين الأولى في الجزائر 

تصنيف دولي للجامعات: هواري بومدين الأولى في الجزائر 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد