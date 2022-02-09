هل التحق عقيد باب الحارة أبو شهاب بوادي الذئاب التركي؟

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر انضمام الفنان السوري سامر المصري، المعروف بشخصية العقيد أبو شهاب في باب الحارة، بمسلسل وادي الذئاب التركي.

وأكد مغردون أن الفنان السوري انضم للجزء الحادي عشر من المسلسل الشهير المرتقب عرضه خلال العام 2022 بعنوان “وادي الذئاب الفوضى”.

وأعلن المصري أن عملا جديدا قادما قريبا سيجمعه مع الممثل التركي نجاتي شاشمار، المعروف بشخصية “مراد علمدار” في “وادي الذئاب”، دون أن يحدد طبيعته.

ونشر عبر صفحته على فيسبوك صورا تجمعه بشاشماز، في اسطنبول التركية، وعلق على الصور بالإنجليزية واصفا الممثل التركي بأنه “أسطورة”.

وبدوره، شارك الفنان التركي نجاتي شاشماز، صورا من ذات الجلسة، ومقاطع فيديو تجمعه بسامر المصري، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وتداولت صحف تركية وعربية خبر لقاء الفنانين على نطاق واسع، مع الإشارة لقرب الإعلان عن العمل المشترك الذي يجمع بينهما.

يذكر أن الفنان سامر المصري غادر سوريا باكرا بعد الأزمة التي ما زالت مستمرة في البلاد، وشارك في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

اشتهر بشخصية “العقيد أبو شهاب” في الأجزاء الأولى من مسلسل “باب الحارة”، ثم انسحب معتبرا الأجزاء اللاحقة مجرد “مطمطة إنتاجية وإخراجية“.

وسبق أن أعلن عن مشاركته في عمل دراما مشترك في رمضان المقبل، يحمل اسم ”جنايات صغيرة“، المأخوذ عن المسلسل التركي الشهير ”جرائم صغيرة“، كما انتهى من تصوير الفيلم العالمي ”North of the ten“ الذي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين العالميين.