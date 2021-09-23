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الجزائر

هل الجزائر مستعدة لمواجهة الموجة الرابعة؟.. وزير الصحة يرد

الشروق أونلاين
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هل الجزائر مستعدة لمواجهة الموجة الرابعة؟.. وزير الصحة يرد

كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد أن الحملة الوطنية للتلقيح نجحت في الوصول إلى نسبة 50 بالمائة  وهو  ما يجعل  يعزز استعدادات الجزائر لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا مع نسبة حماية معقولة.

وشدد بن بوزيد، الخميس، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء لتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح، على مواصلة العملية لتفادي الموجة الرابعة، محذرا من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وأوضح بن بوزيد أن بعض الدول أقرت بأن تلقيح 30 بالمائة من المواطنين يكفي لتكوين مناعة، مضيفا أنه في الجزائر وصل التلقيح إلى أزيد من 50 بالمائة وهي نسبة مقبولة.

كما دعا بن بوزيد البالغين للتوجه لمراكز التلقيح لتفادي نقل الفيروس لأطفالهم، مشيرا إلى أن الكثير من الدول توجهت نحو تلقيح فئة أقل من 18سنة.

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