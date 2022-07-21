هل الجزائر مقبلة على موجة خامسة؟.. عضو باللجنة العلمية يجيب

استبعد عضو اللجنة العلمية البروفسور رياض مهياوي تسجيل موجة خامسة لفيروس كورونا جراء تزايد عدد الإصابات بالمتحور الفرعي (ب أ 5) خلال الأسابيع الأخيرة.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، أكد مهياوي تزايد عدد الإصابات بفيروس كورنا خلال الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية الوقائية للحد من انتشار الفيروس خصوصا خلال موسم الإصطياف.

وفي هذا الإطار، دعا مهياوي إلى العودة إلى الإجراءات الوقائية خصوصا بعد التراخي المسجل وطنيا ودوليا في الإلتزام بوضع القناع الواقي واحترام التباعد الجسدي خاصة في الأماكن المغلقة، مطمئنا بعدم خطورة المتحور الفرعي لأوميكرون (ب أ 5 )، الذي تظهر أعراضه في شكل زكام (تعب وحمى وسعال خفيف وآلام على مستوى الحنجرة).

وفي معرض حديثه، توقع ضيف الأولى استمرار ارتفاع الحالات خلال الأسابيع المقبلة، مذكرا بضرورة العودة إلى التلقيح الذي اعتبره الحل الوحيد خاصة لأصحاب المناعة الهشة كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لتفادي التعقيدات في حالة الإصابة بالفيروس.

الوضعية الوبائي ة لفيروس كورونا.. وزير الصحة يعلّق

وفي 10 جويلية 2022، أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن الوضعية الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في الجزائر “مستقرة”، وتجنيد الأطقم الصحية يبقى قائما لمواجهة أي مستجدات.

وأوضح الوزير، السبت، في تصريح صحفي ختاما لزيارة قام بها إلى ثلاث مؤسسات استشفائية بتيبازة للتعبير عن تضامنه مع الأطقم الطبية المناوبة بمناسبة عيد الأضحى أن “الوضعية الوبائية مستقرة و لا تستدعي القلق”.

وتابع بن بوزيد مؤكدا أن قطاعه يبقى “مجندا وعلى استعداد متواصل لمواجهة أي مستجدات”, مشددا في هذا الشأن أن الأطقم الطبية اكتسبت تجربة ثرية وجديرة بالاهتمام في مواجهتها لانتشار فيروس كورونا.

وقال بن بوزيد إن الجزائر تمكنت بفضل عديد الإجراءات و التدابير المتخذة من كبح انتشار هذا الفيروس نسبيا ولم تسجل خسائر كبيرة مقارنة بدول أخرى سيما منها الدول المتقدمة و الكبرى.

للإشارة سجل في آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة حول الحالات المصرح بها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرضي 18 حالة جديدة و 16 حالة تماثلت للشفاء و حالة واحدة متواجدة في العناية المركزة فيما لم يسجل أي حالة وفاة.