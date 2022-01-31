هل الدواء الجنيس فعال؟..  وزير الصناعة الصيدلانية يجيب

أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد أن ما يتم تداوله حول عدم فعالية الدواء الجنيس غير صحيح، مشيرا إلى أنه يصنع بنفس المواد الأولية للدواء الأصلي مع رقابة صارمة في الإنتاج.

وأوضح بن باحمد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، ردا على سؤال “هل الدواء الجنيس له نفس فعالية الأدوية الأخرى” أن ما يروج عن الدواء الجنيس خاطئ وأن 80 بالمائة من باقي الأدوية تنتجها المخابر العالمية بالجزائر بنفس المواد الأولية وبيد عاملة وكفاءات جزائرية يعني لا فرق مع ما تنتجه مخابر جزائرية وما تنتجه المخابر العالمية.