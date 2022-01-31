-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الأحوال الجوية: رياح قوية عبر السواحل الشرقية والوسطى
الجزائر

هل الدواء الجنيس فعال؟..  وزير الصناعة الصيدلانية يجيب

الشروق أونلاين
  • 379
  • 0
هل الدواء الجنيس فعال؟..  وزير الصناعة الصيدلانية يجيب
ح.م
وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد

أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد أن ما يتم تداوله حول عدم فعالية الدواء الجنيس غير صحيح، مشيرا إلى أنه يصنع بنفس المواد الأولية للدواء الأصلي مع رقابة صارمة في الإنتاج.

وأوضح بن باحمد، الاثنين، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، ردا على سؤال “هل الدواء الجنيس له نفس فعالية الأدوية الأخرى” أن ما يروج عن الدواء الجنيس خاطئ وأن  80 بالمائة من باقي الأدوية تنتجها المخابر العالمية بالجزائر بنفس المواد الأولية وبيد عاملة وكفاءات جزائرية يعني لا فرق مع ما تنتجه مخابر جزائرية وما تنتجه المخابر العالمية.

مقالات ذات صلة
هذه حقيقة تراجع أسعار تذاكر الجوية الجزائرية

هذه حقيقة تراجع أسعار تذاكر الجوية الجزائرية

اعتماد الجواز الصحي الجزائري لدخول المملكة المتحدة

اعتماد الجواز الصحي الجزائري لدخول المملكة المتحدة

الإطاحة بشبكة دولية لتهريب البشر بتواطؤ وكالات سياحية

الإطاحة بشبكة دولية لتهريب البشر بتواطؤ وكالات سياحية

الرئيس تبون يأمر بتسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري

الرئيس تبون يأمر بتسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري

بلاني: المغرب يؤجج الصراع في المنطقة بشكل خطير   

بلاني: المغرب يؤجج الصراع في المنطقة بشكل خطير   

الجوية الجزائرية.. هذه التذاكر القديمة قابلة للتعديل

الجوية الجزائرية.. هذه التذاكر القديمة قابلة للتعديل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد