هل الصورة المتداولة لوالد ساديو ماني “مزيفة”؟

آلاف المشاركات حصدتها صورة قيل إنها تُظهر لاعب كرة القدم السنغالي ساديو مانيه مع والده. لكن هذا الادعاء غير صحيح، والصورة تُظهره في الحقيقة مع رجل دين وسياسيّ سنغالي معارض معروف.

تُظهر الصورة ساديو مانيه، الذي فاز منتخب بلاده السنغال في كأس أمم إفريقيا قبل نحو أسبوعين، وهو إلى جانب رجل يعتمر عمامة حمراء ويرتدي ما يبدو أنها عباءة تقليديّة.

وجاء في التعليقات المرافقة “لاعب منتخب السنغال ساديو ماني رفقة والده الذي كان يعمل مؤذناً”.

وحصدت المنشورات مئات المشاركات وآلاف التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية ولاسيما بعد اختيار مانيه كأفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا بعدما قاد السنغال لأوّل لقب في تاريخها في هذه المسابقة.

حقيقة الصورة

لكن التفتيش عن الصورة على محرّكات البحث سرعان ما يُرشد إلى منصات عربيّة متخصّصة بالتدقيق بالأخبار المضلّلة المنتشرة على مواقع التواصل، على غرار منصّة “متصدّقش” المصريّة التي توصّلت بنتيجة البحث عن الصورة، إلى أن الرجل الظاهر إلى جانب ساديو مانيه ليس والده، بل هو رجل دين سنغالي.

شيخ صوفيّ ومعارض سياسيّ

إثر ذلك، قال صحافيو مكتب دكار في وكالة فرانس برس إن الرجل الظاهر في الصورة يُدعى منصور سي جميل، وهو شيخ صوفي ينتمي للطريقة التيجانيّة المنتشرة على نطاق واسع في السنغال، ونائب معارض.

وفي ما يلي صورة له التقطها مصوّر لوكالة فرانس برس اثناء اعتصام احتجاجي في العام 2012.

ويُعرف عن منصور سي جميل، إضافة إلى خلفيّته الإسلاميّة، إطلاعه الواسع على الفكر اليساري والماركسي تحديداً، واستخدام مصطلحاته في نقاشاته السياسيّة، وهو يتقن اللغتين العربيّة والفرنسيّة.

ولم تستطع الأوساط المقرّبة من ساديو ماني إفادة مراسلي فرانس برس حول ملابسات التقاط هذه الصورة، لكن “من الشائع في السنغال التقاط صور مع مسؤولين دينيين”.

وحول ما جاء في المنشور من أن والد ساديو ماني كان مؤذناً، قال أحد أقاربه لوكالة فرانس برس “هو ينتمي بالفعل لعائلة فيها الكثير من علماء الدين” من دون أن ينفي أو يؤكّد التفاصيل التي أوردها المنشور.