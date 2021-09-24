هل الصور المتداولة حول حياة المتحدث باسم طالبان حقيقية؟

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تدعي أنها تظهر كيف يعيش المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد حياة مزدوجة.

تظهر المنشورات من جهة أن المتحدث باسم طالبان يرتدي العمامة السوداء التي تميز عددا كبيرا من قادة الحركة المتشددة، ومن جهة أخرى صورا لثلاثة رجال يبدون مشابهين له وهو عاري الرأس، حسب فرانس 24.

وفي إحدى هذه الصور، نرى الرجل برفقة امرأة لا ترتدي حجابا يغطي شعرها. وجاءت مرفقة بتعليقات تشير إلى أنه يعيش حياة مزدوجة وأنه عاش في المملكة المتحدة بالخصوص. ولكن كل هذه الصور لا تتعلق بذبيح الله مجاهد ولا تثبت أنه عاش خارج أفغانستان.

في الوقت الذي تبدو فيه الحرب على الأرض في أفغانستان شبه محسومة، فإنها تستمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت الذي ينشر فيه مناوئو الحركة مقاطع فيديو تبدو أنها حقيقة صورا لمقاتليها يعتدون على أشخاص، فإن هناك منشورات أخرى كاذبة تم تركيبها للسخرية من حكام أفغانستان الجدد بغية تشويههم.

ومن بين هذه المنشورات، يستهدف بعضها ذبيح الله مجاهد الذي يتولى منصب المتحدث باسم الحركة منذ وقت طويل والذي ظهر للعلن في 17 أوت بعد أن بقي وجهه غير معروفا لسنوات طويلة.

وتنتشر الرسائل التي تحتوي على صور مركبة تستهدفه بشكل كبير على تطبيق تليغرم وعلى تطبيقات دردشة أخرى في أفغانستان.

إحدى المنشورات هي في الحقيقة لممثل باكستاني التقطت أثناء حفلة عيد ميلاد

وتحتوي إحدى المنشورات الأكثر رواجا على صورة حقيقة لذبيح الله مجاهد وهو يرتدي عمامة سوداء بالإضافة إلى صور لرجلين آخرين: إحداها يلتقط صورة مع امرأة مكشوفة الرأس في تعد صارخ على مبادئ الإسلام التي تتبانها حركة طالبان.

ويحتوي المنشور، الذي راج على فيس بوك ومنصات رقمية أخرى، على تعليق يقول “ذبيح الله مجاهد هو اسم مستعار، واسمه الحقيقي هو عبد الغفار. لقد كان يعيش في لندن ومن ثم عاش في منزل (حميد) قرضاي (الرئيس الأفغاني الأسبق).”

ولكن بحثا عكسيا عن الصورة يظهر أن الرجل الذي يرتدي بدلة رسمية سوداء مع امرأة هو ممثل باكستاني يدعى ياسر نواز وكان بصدد التقاط صورة مع زميلته جافريا سعود خلال حفل عيد ميلاد في فيفري 2021.

إحدى المنشورات تظهر ناشطا هنديا على تطبيق “تيك توك”

كما يظهر تركيب صور آخر ذبيح الله مجاهد مع رجل يحمل منديلا أزرق على تطبيق “تيك توك”. ولكن الصور تخص في الحقيقة أمير جوت النجم الهندي الذي نشر رد فعل ساخر على هذه الصور المركبة عبر حسابه في “تيك توك”.