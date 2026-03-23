هل المرأة الجميلة غير محظوظة حقا؟

انتشرت بين الفتيات، مقولة أن الفتاة الجميلة ليست محظوظة، لأسباب مختلفة، حتى أصبحت مقولة تتوارثها النساء اليوم، بل أصبحت مسلّمة بينهن، فكل جميلة ليست محظوظة في نظرهن، مهما كانت وضعيتها في المجتمع. لكن السؤال الذي يبقى مطروحا: ما الدافع، لكي تصبح هذه المقولة سائدة بين النساء، أم إنها مجرد اجتهاد، من بعض النساء، اللواتي نشرن هذه الفكرة بين الجنس اللطيف؟

“لا أعتقد أنها نظرية أو مسلّمة، كما تعتقد الكثير من النساء، بل هي مجرد فكرة انتشرت بينهن، وليس بالضرورة أن تكون صحيحة، والدليل، أن الكثير من الجميلات على حد تعبيرهن، محظوظات، أكثر من غيرهن في المجتمع، سواء من حيث الزواج أم العمل أم العلاقات في المجتمع، بل في الحياة عامة. لهذا، لا أعتقد أن هذه المقولة صحيحة. وعن نفسي، لا أؤمن بها، حتى ولو كانت كذلك. ففي الأخير، لا يمكن معرفة ما تقصده المرأة بالحظ”.. هو رأي نادية، التي تعتقد أن هذه المقولة مجرد كلام فقط، صدقته الكثير من النساء من العدم، على حد تعبيرها.

يطرح مراد سؤالا مهما، وهو: ماذا تقصد المرأة بالحظ؟ وما هي الأشياء التي حينما لا تكسبها المرأة تعتبر نفسها غير محظوظة؟ فهي في الأصل محظوظة، لكونها جميلة، على حد تعبيره. وهذا، يجعل من هذه النظرية غير صحيحة، وتبقى مجرد حديث توارثته الكثير من النساء في مجتمع اليوم، بل يرى أن المرأة محظوظة دائما، ولو في شيء ما، سواء في العمل أم الأهل أم الزوج وغيرها، إلا إذا كانت المرأة تقصد بهذه المقولة، أن تكون محظوظة في كل شيء. وهذا، لا يتحقق أبدا، سواء للمرأة أم الرجل.

“بعض النساء، يردن الكمال في حياتهن. وهذا، لا يتحقق. أما بالنسبة إلى الحظ، فيمكن أن تكون غير محظوظ في شيء ما، لكنك محظوظ في شيء آخر. فالمرأة الجميلة، ربما تكون غير محظوظة في الزواج، لكنها محظوظة في العمل أو الدراسة.. وهكذا الحياة. وأعتقد أن الحظ ليس مرتبطا أساسا بالجمال. إذا، أعتقد أن هذه المقولة مجرد كلام، لا أكثر ولا أقل، صنعتها بعض النساء وصدقتها أخريات”. وهو ما صرحت به كريمة، كذلك.

هي، كغيرها من الأشياء في المجتمع، حيث نسيت الجميلة، كما يقال، أن هذا الجمال يمكن أن يكون حظا في نظر الأخريات. لذا، اجتمعت الكثير من الآراء على أن هذه المقولة لا يمكن تعميمها على كل الجميلات، إن صح التعبير.