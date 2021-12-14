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الجزائر

هل الموجة الرابعة أخطر من الثالثة؟.. البروفيسور بلحاج يوضح

الشروق أونلاين
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هل الموجة الرابعة أخطر من الثالثة؟.. البروفيسور بلحاج يوضح

قال البروفيسور رشيد بلحاج رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، الثلاثاء، إن الجزائر الآن في قلب الموجة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، التي تعد حسبه أقل خطورة من سابقتها.

واعتبر بلحاج خلال استضافته ببرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن الموجة الرابعة تعد أقل خطورة من سابقتها التي تسببت في العديد من الوفيات، وهذا راجع حسبه إلى اكتساب الخبرة في مواجهة هذا الوباء.

هذا ودعا ضيف التحرير إلى تفعيل الجواز الصحي مرفوقا باستراتيجية للاتصال والوقاية والسيطرة، حتى لا يتم العودة للحجر الصحي الذي سيكون بمثابة عقوبة للأشخاص الملقحين.

من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته أن 95% من مرضى كورونا الموجودين في العناية المركزة غير ملقحين، مشيرا إلى أن  المرضى الذين تم تطعيمهم وأصيبوا خلال هذه الموجة أصيبوا بأشكال ثانوية.

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