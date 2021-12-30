هل انتقد شيخ الأزهر الاحتفال برأس السنة الميلادية واعتبره من أسباب ضعف الأمة؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا قيل إنه لشيخ الأزهر، أحمد الطيّب انتقد فيه الاحتفال برأس السنة الميلادية واعتبره من أسباب ضعف الأمّة.

وادعى المروجون للتصريح المرفق مع صورة الشيخ أنه قال: “الأمّة التي تنام ليلة القدر وتسهر ليلة رأس السنة حتى الفجر لا تُسأل عن سبب ضعفها وذلّها”.

وحظي المنشور بإعجاب الكثيرين، كما أثار جدلا بشأن مشروعية الاحتفال بالعام الجديد، وحصد آلاف المشاركات والتفاعلات عبر مختلف المنصات.

وخاض مغردون في موضوع تعايش الأديان وضرورة الانفتاح على الآخر، فيما ركز البعض على النية من الاحتفال وطقوسه التي ينبغي أن تنطوي على شرك.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن أي تصريح علنّي على هذا النحو لم يصدر عن شيخ الأزهر، إضافة إلى أن هذه المقولة منتشرة على مواقع التواصل منذ سنوات قبل أن تظهر منسوبة له.

وأضاف التقرير أن التصريح لم ينشر على أيّ صفحات ذات صدقيّة أو على المنصات التابعة لمشيخة الأزهر في مصر.

وكثيراً ما تظهر على مواقع التواصل منشورات منسوبة زوراً لشيخ الأزهر. وقد سبق أن حذّر متحدث باسم مشيخة الأزهر في اتصال مع وكالة فرانس برس من تصديق الأخبار والتصريحات المنسوبة لشيخ الأزهر على مواقع التواصل، ودعا إلى اعتماد التصريحات التي تُنشر على الصفحة الرسميّة حصراً.

وبحسب منصة “متصدقش” المصريّة المعنيّة بالردّ على الأخبار المضلّلة، فإن المرّة الأولى التي ظهر فيها هذا القول منسوباً لشيخ الأزهر كان على صفحة معروفة بأنها ساخرة، وذلك في العام 2020.

وانتقل المنشور بعد ذلك إلى صفحات وحسابات أخرى أخذته على محمل الجدّ، رغم أن المقولة منتشرة منذ العام 2018 على الأقل.