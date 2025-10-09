-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هل انتهى دور العميل “أبو شباب” وجماعته؟.. جيش الاحتلال يُقرر

الشروق أونلاين
  • 528
  • 0
هل انتهى دور العميل “أبو شباب” وجماعته؟.. جيش الاحتلال يُقرر
وكالات
العميل ياسر أبو شباب

لم يتفق الاحتلال على طريقة يتخلص فيها من عملائه في غزة، وعلى رأسهم مجموعة “أبو شباب”. حيث رفض الجيش تأمين حمايتهم، وفضل جهاز الشاباك حبسهم في معسكرات مغلقة، ويبدو أن هؤلاء العملاء أصبحوا الآن عبئًا أمنيًا حقيقيًا مع دخول اتفاق غزة حيز التطبيق.

وكشفت تقارير صحفية عبرية عن بروز خلاف حاد بين جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) حول المصير النهائي للعملاء ومنها مجموعة (أبو شباب).

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، فقد شهد نقاش أمني رفيع المستوى تبايناً واضحاً في وجهات النظر. حيث اقترح جهاز “الشاباك” نقل عناصر هذه المليشيات بعد انتهاء الحرب إلى معسكرات مغلقة ومؤمنة داخل منطقة “غلاف غزة”، وذلك كإجراء مؤقت يهدف إلى حمايتهم من الانتقام من جهة، وضمان السيطرة الأمنية الكاملة عليهم من جهة أخرى.

في المقابل، اعترض جيش الاحتلال بشدة على هذا المقترح. وبحسب التقرير، برّر قائد المنطقة الجنوبية في الجيش هذا الرفض بأن الخطر الأمني المحتمل الذي قد يشكله هؤلاء المسلحون على حياة المدنيين في مستوطنات الغلاف يفوق أي التزام أخلاقي بتوفير الحماية لهم.

وعزز موقف الجيش تقارير استخباراتية من جهاز “أمان” أشارت إلى رصد مؤشرات على فرار عدد من عناصر هذه المليشيات وعودتهم إلى صفوف الفصائل بعد حصولهم على وعود بالعفو من حركة حماس.

وللتذكير عمدت قوات الاحتلال، خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، إلى تأسيس مجموعات مسلحة بغزة، وعملت على إدارتها وتشغيلها تحت إشراف مباشر من جهاز “الشاباك”.

 وتعتبر المجموعة التي يقودها ياسر أبو شباب، والتي تنشط في المناطق الشرقية من مدينة رفح، النموذج الأبرز لهذه التشكيلات.

وبحسب تقارير عبرية، فإن مهام هذه المجموعات كانت تشمل جمع المعلومات الاستخباراتية، والمشاركة في ضبط الأمن بمناطق النازحين، ومراقبة المناطق التي تنسحب منها فصائل المقاومة.

ولإخفاء بصمات الاحتلال، تم تسليح هذه المليشيات بأسلحة تمت مصادرتها من مخازن المقاومة في غزة ولبنان.

في جويلية الماضي، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، أن العميل ياسر أبو شباب وعصابته “دمهم مهدور” من كافة الفصائل.

مقالات ذات صلة
السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع “اتفاق محتمل” بشأن غزة

السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع “اتفاق محتمل” بشأن غزة

هذا ما قالته ميلوني بشأن إحالتها إلى الجنائية الدولية بسبب الإبادة في غزة!

هذا ما قالته ميلوني بشأن إحالتها إلى الجنائية الدولية بسبب الإبادة في غزة!

كان على متن أسطول الصمود.. الاحتلال يحتجز إسبانيا “عضّ” طبيبا صهيونيا!

كان على متن أسطول الصمود.. الاحتلال يحتجز إسبانيا “عضّ” طبيبا صهيونيا!

مفاوضات شرم الشيخ.. حماس تعلن تبادل أسماء الأسرى وسط أجواء تفاؤل 

مفاوضات شرم الشيخ.. حماس تعلن تبادل أسماء الأسرى وسط أجواء تفاؤل 

كل الأنظار في فرنسا متوجهة نحو الإليزيه.. وماكرون في مهب الريح!

كل الأنظار في فرنسا متوجهة نحو الإليزيه.. وماكرون في مهب الريح!

عامان من الإبادة.. أرقام كارثية تكشف حجم المأساة الإنسانية

عامان من الإبادة.. أرقام كارثية تكشف حجم المأساة الإنسانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد