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رياضة

هل “انتهى” محرز؟ سعدي يردّ

علي بهلولي
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هل “انتهى” محرز؟ سعدي يردّ
ح.م

تحدّث رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي مساء الإثنين، عن القائد الأسبق للمنتخب الوطني والنّجم رياض محرز.

وغاب الجناح محرز عن محطّتي مارس المُنصرم وجوان الحالي، وكانت نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في جانفي الماضي، آخر ظهور له مع “مُحاربي الصّحراء”.

وقال سعدي في تصريحات إعلامية بعد انتهاء مواجهة “الخضر” والمضيّف الأوغندي، إن النّاخب الوطني فلاديميير بيتكوفيتش سيُبرمج لقاءً مع محرز هذه الصّائفة، مُبديا تفاؤلا بِعودة لاعب نادي الأهلي السعودي إلى الفريق الوطني في المحطّة الدولية لِشهر سبتمبر المقبل.

في سياق آخر، دعا وليد سعدي الجمهور الجزائري إلى عدم الضّغط على المدرب بيتكوفيتش، مُستغربا توجيه انتقادات لاذعة إلى التقني السويسري بعد مباراة رسمية واحدة، في إشارة إلى مواجهة غينيا كوناكري في تصفيات كأس العالم الخميس الماضي.

وأضاف وليد سعدي إن تقييم حصيلة عمل بيتكوفيتش ما زالت أمرا مُبكّرا، وأن النّاخب الوطني الجديد بِحاجة إلى دعم معنوي لِتحقيق الأهداف المُسطّرة.

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