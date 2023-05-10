هل انتهى موسم بن ناصر؟

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سهرة الأربعاء إلى الخروج من أرضية الميدان، بِداعي الإصابة.

وغادر متوسّط الميدان بن ناصر أرضية ملعب “سان سيرو”، بعد 18 دقيقة فقط من انطلاق مباراة فريقه ميلان آسي والجار نادي الإنتر الإيطاليَين. لِحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتعرّض الدولي الجزائري لِإصابة في الرّكبة، وعند استبداله ترك فريقه “الروسونيري” مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة، ذلك أن الإنتر سجّل هدفَين في وقت مبكّر (الـ 8 والـ 11). وهي الحصيلة الختامية للمباراة.

وقال مدرب الميلان ستيفانو بيولي في تصريحات صحفية عن إصابة بن ناصر: “لا أملك معلومات دقيقة عن إصابة بن ناصر، ولكن كلّ ما أعرفه أن الإصابة في الرّكبة كانت مُؤلمة”.

وأضافت وسائل الإعلام الإيطالي أن بن ناصر خرج وهو يتوكّأ على عُكّازَين، ويمشي بِصعوية، ما يعكس قسوة الإصابة.

وسيخضع بن ناصر هذا الخميس للعلاج، وبعدها يُصْدَرُ التقرير الخاص بِخطورة الإصابة أو العكس، ومدّة العلاج والغياب عن المنافسات الرّسمية. والذي يتمنّاه اللاعب ومحبّوه أن لا يكون مضمونه مُرادفا لِنهاية الموسم.

وبات إسماعيل بن ناصر وقد تعرّض لِثالث إصابة له هذا الموسم، آخرها عند نهاية جانفي الماضي، وأبعدته عن المنافسات الرّسمية لِمدّة شهر.

وتُجرى مواجهة الإياب بين الإنتر والميلان سهرة الثلاثاء المقبل.