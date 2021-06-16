هل انحنى أردوغان أمام بايدن خلال قمة زعماء “ناتو”؟

صورة تم تداولها وأثارت ضجة

أثارت صورة ملتقطة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

الصورة التي التقطت قبيل اجتماع زعماء حلف شمال الأطلسي “ناتو”، أمس الإثنين، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ادعى البعض أن أردوغان انحنى أمام الرئيس الأمريكي.

إلا أن المقطع المصور الذي يعود للحظة ذاتها، يظهر أن الصورة اقتطعت من سياقها.

ووفقاً للمقطع المصور هذا، فإن الرئيس الأمريكي يتوجه نحو نظيره التركي ليسلّم عليه، حينما كان أردوغان كان جالسا، والتقطت الصورة قبل أن يقوم الأخير ليصافح بايدن فبدا وكأنه ينحني أمامه.

وكان مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قد غرّد قبل ساعات من انتشار الصورة المقتطعة، بمقطع فيديو للحظة توجه بايدن لأردوغان الذي كان جالسًا، فيما هم الأخير بالقيام من مكانه للسلام على الرئيس الأمريكي وسط ابتسامات بينهما.

وعقب قمة زعماء حلف شمال الأطلسي، عقد أردوغان وبايدن لقاء ثنائياً وآخر على مستوى الوفود، في أول لقاء بين الجانبين منذ وصول الرئيس الأمريكي الحالي إلى البيت الأبيض.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء، قال الرئيس التركي إن لقاءه مع نظيره الأمريكي “كان إيجابيا”، وإنه وجه له دعوة لزيارة تركيا.

وأضاف: “اتفقنا على استخدام قنوات الحوار المباشرة بشكل فعال ومنتظم بما يليق بالحليفين والشريكين الاستراتيجيين”.

من جانبه، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاءه الأول وجها لوجه مع نظيره التركي بأنه “إيجابي ومثمر”، قائلا إن البلدين “سيحققان تقدما في العلاقات الثنائية”.

وقال بايدن إنه وأردوغان أجريا مناقشات مفصلة حول كيفية المضي قدما في عدد من القضايا.

وأضاف: “ستواصل فرقنا المباحثات وواثق من أننا سنحقق تقدما حقيقيا بين تركيا والولايات المتحدة”.

المصدر: ترك برس