هل باتت العاصمة كييف تحت سيطرة القوات الروسية؟

كشف الجيش الأوكراني، الجمعة، أن قوات روسية اقتربت من كييف من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية، فهل باتت العاصمة كييف تحت سيطرة القوات الروسية؟

ونقلت وسائل إعلام محلية أن معارك تدور الجمعة في شمال كييف وإلى الشمال منها، موضحة أن القوات الأوكرانية أكدت أنها تواجه دبابات روسية في منطقتي ديمير وإيفانكيف على بعد 45 و80 كيلومترا تواليا.

وكتب وزير الخارجية الأوركراني دميترو كوليبا في تغريدة له عبر تويتر أنه “سمع دوي انفجارات الجمعة في كييف مع إطلاق صواريخ”.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن “إطلاق صواريخ” يستهدف كييف موضحا أنه دمر صاروخين في الجو.

بوتين لنظيره الصيني: سنجري محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا

ومن الجانب الروسي قال الرئيس فلاديمير بوتين، إنه “سنجري محادثات رفيعة المستوى مع أوكرانيا”، وذلك خلال مكالمة هاتفية جمعته بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وقالت محطة التلفزيون المركزي الصيني، الجمعة، إن الرئيس شي جين بينغ، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال الاتصال دعا الرئيس الصيني نظيره الروسي، إلى تشكيل آلية أمنية أوروبية فعالة ومستدامة.

وأطلع الرئيس الروسي نظيره الصيني، على تاريخ القضية الأوكرانية والعملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

كما أكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، الجمعة، أن هدف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو “تحرير” الأوكرانيين “من القمع”، ملمحًا إلى أن موسكو تنوي الإطاحة بالسلطة الأوكرانية الحالية.

وقال سيرغي لافروف إن روسيا تريد للشعب الأوكراني أن يكون مستقلا ويملك حق تقرير مصيره بحرية، وأضاف موضحا، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاءه مع مسؤولين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، إن “الرئيس بوتين اتخذ القرار بشنّ هذه العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا، وتحريرها من النازية كي يتمكن الأوكرانيون، بعد تحريرهم من هذا القمع، من تقرير مصيرهم بحرية.”

وشدد الوزير الروسي على أن بلاده لا تخطط لـ”احتلال” أوكرانيا، مشيرا إلى أن “خطاب الرئيس بوتين يفسر أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

من جهته وجه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، انتقادات لاذعة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعد العمليات العسكرية التي تشنها القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال الوزير الفرنسي، الجمعة، إن بوتين قرر “إزالة أوكرانيا من خريطة الدول”، مضيفا أن “العقوبات الفرنسية على روسيا التي لم يعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ستكون صارمة وقوية.

وردا على سؤال حول سبب عدم إدراج القيود المفروضة على روسيا، الوصول إلى نظام SWIFT المصرفي حتى الآن، قال لو دريان: “لأنه كان علينا التحرك بسرعة”، لافتا إلى أنه “لا توجد محظورات بالعقوبات، وستكون هناك عقوبات أخرى”.

ومن لندن وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية، الجمعة بتعزيز الدعم البريطاني لأوكرانيا، بعد استهداف روسيا العاصمة كييف، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.

و”تعهّد (جونسون) بتقديم دعم إضافي” لأوكرانيا “في الأيام المقبلة”، بدون تحديد طبيعة هذا الدعم، وجاءت المكالمة بين جونسون وزيلينسكي قبل أن تعلن موسكو منع كل الطائرات المرتبطة ببريطانيا من دخول مجالها الجوي بعدما فرضت لندن عقوبات على شركة الطيران الروسية أيروفلوت ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

بايدن: أمريكا لن تنخرط في أي عمل عسكري بأوكرانيا

ويوم 24 فيفري 2022، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا، وستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

وأضاف بايدن في كلمة له أن بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.

وأوضح بايدن أن إدارته ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية.

وذكر الرئيس الأميركي في معرض كلامه أنه تحدث مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على حماية الأسر الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح بايدن أنه يراقب عن كثب أسعار النفط في العالم، كما عملت إداراته على تعزيز الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.