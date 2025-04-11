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رياضة

هل بدأ ديلور يُخطّط للاعتزال وممارسة هذه الرياضة؟

علي بهلولي
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هل بدأ ديلور يُخطّط للاعتزال وممارسة هذه الرياضة؟

لم يُسجّل اللاعب الدولي السابق أندي ديلور أي هدف منذ نحو 5 أشهر خلت، رغم أنه ينشط في منصب مهاجم.

ولجأ ديلور (33 سنة) في أواخر جانفي الماضي إلى قرار ترك نادي مولودية الجزائر، والانضمام إلى فريق مونبلييه الفرنسي بِصيغة الإعارة. لكن العقم التهديفي استمرّ.

ويُمارس ديلور هذه الأيام لعبة البادل وهي رياضة تُشبه التنس، وأحرز ميدالية ذهبية في إحدى الدورات بِفرنسا.

وقالت أحدث تقارير الصحافة الفرنسية، إن ديلور مارس هذه الرياضة، مستغلا فترة الفراغ بِسبب المرض!

ويبقى هذا التفسير غامضا، على اعتبار أن المرض المُشار إليه يمنع ديلور من خوض المقابلات الكروية مع نادي مونبلييه، ويسمح له بالمشاركة في دورة لِرياضة البادل!

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