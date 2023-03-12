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هل تأشيرة إسلندا هي الأسهل بين دول شنغن؟.. إليك الحقيقة

الشروق أونلاين
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هل تأشيرة إسلندا هي الأسهل بين دول شنغن؟.. إليك الحقيقة
أرشيف
إسلندا

إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى إسلندا، ليست هي الأسهل بين دول فضاء شنغن، حسب ما تؤكده  سفارة النرويج لدى الجزائر.

وجاء في بيان للسفارة النرويجية التي تمثل مصالح إسلندا في الجزائر، أن “الشائعات” التي تدّعي أنه من السهل الحصول على تأشيرة سياحية إلى الجزيرة الأوروبية، مقارنة بدول شنغن الأخرى، لا أساس لها من الصحة.

وتابع المصدر في بيان:”إسلندا جزء من مجتمع شنغن، وهي تتبع نفس سياسة التأشيرات التي تتبعها بقية دول الفضاء على غرار فرنسا أو إسبانيا”.

وأضافت السفارة:”تمثل النرويج دولة إسلندا في الجزائر، وتتعامل مع طلبات تأشيرة شنغن نيابة عنها، وسياسة التأشيرات صارمة للغاية”.

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