هل تجري روسيا تجربة نووية في سيبيريا؟.. الكرملين يردّ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء، التزام روسيا بالوقف الاختياري لتجاربها النووية.

ونفى بيسكوف بذلك ما ذكرته رئيسة تحرير شبكة “روسيا اليوم” مارغريتا سيمونيان، بشأن إمكانية إجراء تجربة نووية في سيبيريا.

وقال بيسكوف:”في الوقت الحالي، لم ننسحب من الوقف الاختياري للتجارب النووية. لذلك، لا أعتقد في هذه المرحلة، أن مثل هذه المناقشات ممكنة من وجهة نظر رسمية”.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن “مارغريتا لا تتحدث باسم الجهات الحكومية الرسمية. لذا فإن كلامها لا يعكس دائما الموقف الرسمي”.

وتعود آخر تجربة نووية روسية، إلى فترة الاتحاد السوفييتي، عندما تمّ تفجير قنبلة بسعة 70 كيلو طن سنة 1990 في نوفايا زيمليا.