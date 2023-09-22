هل تجسست هولندا على المسلمين؟.. وزيرة سابقة تكشف

انتقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية السابقة، كارين فان جينيب ما قالت إنه تمييز ضد مسلمي البلاد، تخلله تجسس عليهم في المساجد.

وكتبت الوزيرة رسالة اعتذار لمجلس النواب الاثنين الماضي، قالت فيها إنها تأسف لمساهمة الحكومة عن غير قصد في التمييز ضد المسلمين.

وأضافت أن وزارتها أجرت تحقيقات لم تكن شفّافة في جميع الحالات بشأن أشخاص ومنظمات وشبكات داخل المجتمعات الإسلامية خلال الأعوام الماضية في هولندا، ما أدى إلى رفض بعض البنوك الهولندية التعامل مع بعض المسلمين.

وأشارت الوزيرة الهولندية السابقة في رسالتها إلى أنه سيتم تدمير البيانات الشخصية التي تم جمعها ابتداءً من 1 أفريل 2024.

ودفعت رسالة الوزيرة السابقة السياسي الهولندي والمنسق الوطني السابق لمكافحة التمييز والعنصرية في بلدية “لاهاي”، رابين بالدوسينغ، إلى التغريد على منصة “إكس” قائلاً “إن التحقيقات السرية التي أجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية في المساجد ومن يرتادها، أمر سيئ ومستهجَن”.