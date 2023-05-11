هل تحاول صديقة رونالدو التقرب من زوجة ميسي؟

كشفت تقارير إخبارية أن جورجينا رودريغز، صديقة لاعب النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، تحاول التقرب من أنتونيلا روكوزو زوجة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب الأخبارة الواردة فإن صديقة رونالدو تفاعلت مع صورة نشرتها زوجة ميسي لتهنئته بالحصول على جائزة لورويس للتفوق الرياضي.

وبعد الاحتفال بالحدث الذي أقيم في العاصمة الفرنسية، باريس، نشرت أنتونيلا صورة تجمعها مع ميسي عبر حسابها على إنستغرام مع تعليق: “حبي، مبروك، أنت تستحق كل هذا وأكثر”.

ولم تفوت جورجينا الفرصة للتعليق على الصورة بالقول “Guapísima” أو رائعة”، الأمر الذي فسره متابعون بأنه محاولة منها للتقرب من عائلة النجم الأرجنتيني بعد تداول أنباء عن قدومه للدوري السعودي عبر بوابة الهلال.

مجموعة الصور التي نشرتها أنتونيلا من الحفل جذبت أكثر من مليوني إعجاب، وآلاف التعليقات، لكن التعليق الذي أثار الجدل أكثر من غيره، كان لجورجينا.

وذهب البعض للقول بأن التعليق ما هو إلا حلقة جديدة في التوتر السائد بين رونالدو وجورجينا، حيث أشارت العديد من التقارير إلى سوء العلاقة بينهما مؤخرًا، رغم محاولات الثنائي لنفي ذلك أكثر من مرة.

يذكر أن أنطونيلا كانت تريد تأسيس عائلة مع ميسي وتخلت عن عملها كعارضة أزياء وأسست شركات مستقلة، منها شركة لملابس الأطفال في الأرجنتين تديرها والدتها وشقيقتها، كما استعانت بأسماء شهيرة لتسويق ماركة الأحذية Sarkany إلى أن واجهت فشلاً أدى الى إقفال الشركة.

ولم تستسلم للفشل وتولت تطوير شركة والدها وهي سلسلة سوبرماركت في روزاريو.

حب أنطونيلا لزوجها لا يقدر بثمن ويقول ميسي أنها كل شيء بالنسبة له ووجودها إلى جانبه يسهل الأمور.

والتقت أنطونيلا بميسي في عمر الطفولة وإفترقا لمدة طويلة ثم اجتمعا وتزوجا.

كذلك، وبالرغم من ثروة شريك حياتها الطائلة إلا أنها لم تتأثر بالمال والثروة فهي لم تنسى جذورها وتعيش ببساطة.