مع اقتراب رمضان.. منظمة المستهلك تحذر من مخاطر “الزلابية”

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأ الحديث عن المأكولات والحلويات المقترنة بهذه المناسبة ومن بينها الزلابية، والتي اعتبرت منظمة حماية المستهلك أنها من أخطر ما يمكن تناوله.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أكدت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك أن الزلابية من أخطر الأشياء التي قد يتناولها المستهلك يوما.

وأرجعت الجمعية الأمر إلى احتواء هذه المادة على ثلاثة مكونات ممنوعة في علم التغذية وهي : القمح الأبيض(الفرينة) والزيت والسكر المركز أو العسيلة.

وأشارت الجهة ذاتها إلى أن “اتحاد القمح الأبيض مع الزيت في درجة حرارة عالية يشكل مادة الأكريلاميد وهي من المواد المسرطنة الأكيدة والمعروفة عالميا”.

يضاف إلى ذلك أسلوب القلي في الزيت والذي يعد من أسوأ طرق الطبخ في علم التغذية بغض النظر عن نوعية الزيت واستعماله مرارا وتكرارا من قبل بعض الباعة، تؤكد حماية المستهلك.

كما تعتبر الزلابية من الحلويات التي ترفع نسبة السكر بالجسم إلى درجات خيالية نظرا لغناها بالسكريات القصيرة والطويلة المدى. حسب المصدر ذاته.