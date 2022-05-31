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هل تحدث بوتين عن عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا؟

الشروق أونلاين
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هل تحدث بوتين عن عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا؟
أرشيف
فلاديمير بوتين

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم أنه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متحدّثا عن عودة عائلة القذافي إلى الحكم في ليبيا.

ويظهر الفيديو حديثا للرئيس الروسي مرفقا بصوت ترجمة لحديثه إلى اللغة العربية. يقول فيها المترجم المفترض: “سوف يعود سيف الإسلام القذافي للحكم في ليبيا، وسوف نرى ليبيا برؤية جديدة”.

لكن جملة في الترجمة العربية المرفقة بالفيديو، تكشف أنّ الصوت مركّب مع الفيديو بشكل ساخر، حسب ما توصل إليه فريق التدقيق في “فرانس برس”.

فالتعليق الصوتي يأتي على ذكر منجّم لبناني اسمه ميشال حايك، كثيراً ما يدّعي أنه يتكهّن بالأحداث المقبلة في لبنان والمنطقة.

أما الفيديو الأصلي، فهو يعود إلى مداخلة للرئيس الروسي، المنتدى الاقتصادي الأوراسي الذي عقد في الأيام الماضية بالعاصمة موسكو.

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