هل تحل الشراكة الإيطالية معضلة قطع الغيار الفلاحية بالجزائر؟

متعاملون في لقاءات أعمال مع شركات عالمية

أجرى متعاملون جزائريون في قطاع الآلات والمعدات الفلاحية لقاءات أعمال ثنائية مع شركات عالمية في القطاع وإيطالية بالمعرض الدولي للآلات الزراعية “أيْما” (Eima) بمدينة بولونيا، بهدف الوقوف على ما تم التوصل اليه من منتجات وحلول تكنولوجية، إضافة لمسألة قطع الغيار للمعدات المنتجة محليا في الجزائر، التي تعد أحد أكبر المعوقات التي تواجه القطاع.

في هذا السياق، برمج مكتب وكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية بالجزائر “ICE” عدة لقاءات أعمال ثنائية لوفد من متعاملين جزائريين في قطاع الآلات والمعدات الفلاحية بمعرض “أيْما” بولونيا، شملت خصوصا شركات قطع الغيار المستعملة في الآلات المنتجة والمسوقة للفلاحين الجزائريين، اضافة إلى لقاءات أخرى لم تكن مبرمجة مسبقا.

مسؤول بمصنع دوتز فاهر: نحن جاهزون لإقامة وحدة لتركيب الجرارات

وأفاد متعاملون التقت بهم “الشروق” بمعرض بولونيا أنهم لمسوا استعدادا لدى عديد الشركات الإيطالية لتعزيز التعاون مع الجزائر التي تعتبر بالنسبة لهم سوقا واعدة، خصوصا في ظل التقارب السياسي والعلاقات الثنائية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، والنصوص التنظيمية الجديدة التي اعتمدتها السلطات لتنظيم الاستثمار ودفتر الشروط المنتظر لنشاط التركيب والتجميع.

وحسب المتعاملين الذين تحدثت إليهم “الشروق”، فإن هناك رغبة إيطالية حقيقية لدى عديد الشركات العالمية في قطاع الآلات والمعدات الفلاحية، للاستثمار في الجزائر وحتى من خلال وحدات للتركيب والتجميع كخطوة أولى، مشيرين إلى أن الشركات الإيطالية واعية بكون الاستيراد صار صعبا في الجزائر ولا بد من شراكات بمبدأ رابح- رابح للطرفين.

في ذات السياق، أفاد نيكولا موتولا، مسؤول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بشركة الجرارات العالمية دوتز فاهر، لـ”الشروق” أن الشركة على أتم الاستعداد لإقامة وحدة لتجميع وتركيب جراراتها بالجزائر.

وأوضح نيكولا موتولا أن الجزائر بلد صديق لإيطاليا، ويعتبر سوقا استراتيجيا لشركة دوتز فاهر، مشددا على أن الشركة على أتم الاستعداد للعودة مجددا إلى السوق الجزائرية مثل ما كانت عليه في السابق، بمجرد أن تتم تسوية الأمور التنظيمية.

وكشف معرض “أيْما” الدولي للآلات والمعدات الزراعية بمدينة بولونيا الإيطالية الستار عن جرار العام الذي توج بالجائزة لسنة 2023، وهو من علامة فاندت من الجيل السابع Fendt 700 Vario Gen7 والذي يتكيف مع كافة الأرضيات ترابية صخرية ورملية، اضافة لتوفره على انظمة ومعدات تكنولوجية جد حديثة، وتصل سرعته إلى 60 كيلومتر في الساعة، بعلبة سرعات بها 16 رابطا.