هل تحل اليابان أزمة المياه في الجزائر..؟

تم التطرق إلى القضية بين عرقاب والسفير الياباني بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس ، بمقر دائرته الوزارية، أكيرا كونو، سفير اليابان لدى الجزائر، أين تطرق الطرفان إلى أهمية برنامج تحلية مياه البحر.

وجاء في بيان للوزارة، “بحث الجانبان علاقات التعاون بين الجزائر واليابان في مجالات الطاقة ووصفها بأنها تاريخية وممتازة، كما نوه الطرفان بأهمية فرص التعاون والاستثمارات القائمة في مجال تحلية مياه البحر”.

وأشار عرقاب -يضيف البيان- إلى أهمية برنامج تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا استراتيجيا على المديين القصير والمتوسط ، حيث دعا إلى مشاركة الشركات اليابانية في هذا البرنامج.

كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات، عبر تقنية التحاضر المرئي، بين القطاع والشركات اليابانية، وأعرب السفير بهذه المناسبة عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين واهتمام الشركات اليابانية بمواصلة العمل في الجزائر.