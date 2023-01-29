هل تخطط شاكيرا للانتقام مجددا من بيكيه في يوم ميلاده؟

تداولت عدة وسائل إعلامية خبر استعداد المطربة الكولومبية شاكيرا للانتقام مجددا من شريكها السابق بيكيه في يوم ميلاده.

وأفادت تقارير، بأن المطربة قد خططت لتقديم هدية مثالية لبيكيه، بحيث ستُصدر أغنيتها الجديدة يوم الخميس 2 فيفري.

ويوافق هذا التاريخ يوم ميلاده وميلادها أيضا.

وتم دعم شاكيرا من قِبَل المغنية كارول جي التي حضرت مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين مرتدية قميصاً مكتوب عليه عبارة كانت جزء من كلمات أغنية شاكيرا الجديدة.

لذلك، تُشير الشائعات إلى أن الأغنية الجديدة قد تحتوي أيضاً على إشارات إلى بيكيه بطريقة أكثر دقة وأقل مباشرة.

وفقاً لـ “El Diario de Cataluyna”، ستكون الكلمات حول امرأة قوية، مع تضمين حسرة، مما يعكس ما مرت به الفنانة الشهيرة بسبب خيانة بيكيه لها مع كلارا شيا.

وأكدت تقارير أخرى تعاون كارول جي مع شاكيرا، نافية ما تردد بشأن إطلاق الأغنية في عيد ميلاد بيكيه الـ 36 وشاكيرا الـ 46.

وكان بيكيه قد أعلن رسميا قبل أيام من خلال صورة نشرها على إنستغرام عن علاقته بشيا مارتي بعد نحو سبعة أشهر من انفصاله عن شاكيرا.

وظهر جيرارد بيكيه بالصورة التي جمته مع كلارا شيا مارتي في صورة رومانسية مع ابتسام للكاميرا في رسالة مبطنة منه لشاكيرا ردًا على الاستفزازات الأخيرة له.

ويعتبر ظهور بيكيه مع كلارا شيا على صفحته الرسمية الأول بعد انفصاله عن زوجته السابقة التي مست به وبحبيبته الجديدة خلال أغنيتها الأخيرة.