هل تخلّى ماسك عن حلمه الجديد خوفا من ترامب؟

قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تأجيل خططه لتأسيس حزب سياسي جديد، تجنّبا لسحب الدعم من الحزب الجمهوري، وفقا لما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال، فيما قالت تقارير أخرى إنه تخلى عن حلمه خوفا من الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن ماسك أبلغ حلفاءه برغبته في التركيز على إدارة أعماله، ولا سيما شركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، مضيفًا أنه لا يريد الدخول في صراع سياسي قد يؤدي إلى إبعاد الجمهوريين المؤثرين.

وأشارت المصادر إلى أن فريق ماسك ألغى اجتماعًا كان مقررًا في أواخر جويلية مع مجموعة متخصصة في تنظيم حملات الأحزاب الخارجية، مؤكدين أن الإلغاء جاء بناءً على قرار ماسك بإعطاء الأولوية لمشاريعه الاقتصادية.

ورغم هذا التراجع المؤقت، أكد بعض المقربين من ماسك للصحيفة أنه لم يستبعد فكرة تأسيس الحزب بشكل نهائي، وقد يعيد النظر في خطوته مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

وكان ماسك قد أعلن مطلع جويلية عن نيته تأسيس حزب جديد يحمل اسم “أمريكا”، وقام بتقديم الوثائق الرسمية لتسجيله لدى اللجنة الانتخابية الفيدرالية. ما أثار رد فعل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن خيبة أمله مما اعتبره “خروجًا عن المسار”.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة أن ماسك يدرس دعم نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس ماليًا في حال قرر الترشح لانتخابات الرئاسة لعام 2028، في وقت يستمر فيه التوتر بين ماسك وترامب، خصوصًا بعد خلاف علني بين الطرفين في جوان الماضي بشأن مقترحات خفض الإنفاق الفيدرالي.