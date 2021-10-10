هل تراجعت مصداقية الشهادة الجامعية الجزائرية عبر العالم؟.. مسؤول بالوزارة يرد

أكد مدير التكوين والتعليم العاليين بوزارة التعليم العالي بوعلام سعيداني، أن ما يتم تداوله حول تراجع مصداقية الشهادة الجامعية عبر العالم غير صحيح، وأن الواقع يكذب ذلك.

وكان سعيداني يرد خلال استضافته في برنامج “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة، على سؤال بشأن تحذيرات من تراجع قيمة الشهادة الجامعية عبر عدة دول.

وحسب نفس المسؤول، فهذه المعلومات غير صحيحة بدليل أن عدة كفاءات متخرجة من الجامعة الجزائرية التحقت بجامعات ومؤسسات دولية.

وأوضح أن ما يطرح من مشاكل حول اشتراط معادلة الشهادات في جامعات أخرى، موجود حتى في الجزائر التي لا تقبل كل الشهادات التي تقدمها عدة جامعات عبر العالم.