هل تستعد الجزائر لأخطر تهديد غير عسكري في القرن الحادي والعشرين؟

على امتداد التاريخ، كانت الدول تستعد للحروب عبر بناء الجيوش وتحصين الحدود وتطوير منظومات الردع. لكن القرن الحادي والعشرين يفرض معادلة مختلفة تماما؛ فهناك تهديدات لا تعبر الحدود بالدبابات، ولا تظهر على شاشات الرادار، ولا ترفع أعلاما معادية، ومع ذلك قد تكون أكثر تأثيرا من الحروب التقليدية. إنه تهديد الجفاف الاستراتيجي، فإذا كان النفط قد شكّل عصب الجغرافيا السياسية خلال القرن العشرين، فإن المياه قد تصبح المحدد الأكثر حساسية للأمن القومي خلال العقود القادمة.

لعل السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم داخل دوائر التخطيط الاستراتيجي الجزائرية ليس: هل ستواجه الجزائر نقصا مائيا؟ بل:كيف سيعيد التغير المناخي والتحولات الهيدرولوجية الإقليمية تشكيل البيئة الأمنية الجزائرية بحلول 2040م و2050م؟.لأن الدول لا تنهار فقط بفعل الحروب، بل قد تُستنزف أيضا بفعل ندرة الموارد الحيوية.

من مورد طبيعي إلى مورد استراتيجي:

لم يعد الماء في القرن الحادي والعشرين مجرد عنصر طبيعي ضروري للحياة أو خدمة عمومية تتكفل الدولة بتوفيرها للمواطنين، بل أصبح أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تحدد قدرة الدول على البقاء والاستقرار والتطور. وإذا كانت الثروة في الماضي تقاس بما تملكه الأمم من أراضٍ خصبة أو موارد طاقوية أو قدرات صناعية، فإن التحولات المناخية المتسارعة، والزيادة السكانية المتنامية، والتوسع الحضري المتسارع، جعلت من الماء موردا استراتيجيا يعاد تعريفه اليوم باعتباره أحد أعمدة الأمن القومي للدول.

لقد انتقل الماء تدريجيا من كونه قضية تقنية تُعالج داخل الإدارات المختصة بالموارد المائية إلى ملف استراتيجي يناقش داخل مؤسسات التخطيط الوطني ومراكز الدراسات الجيوسياسية وهيئات الأمن القومي. ولم يعد السؤال المطروح هو :كيف يمكن توفير المياه للاستهلاك اليومي فقط؟ بل: كيف يمكن ضمان استدامة هذا المورد الحيوي لعقود قادمة في عالم تتزايد فيه الضغوط البيئية والجيوسياسية بصورة غير مسبوقة؟

الماء اليوم لم يعد موردا بيئيا فحسب، بل أصبح موردا أمنيا بامتياز؛ إذ إن أي اضطراب حاد في إمدادات المياه يمكن أن ينعكس مباشرة على الاستقرار الداخلي للدول، ويولّد ضغوطا اجتماعية واقتصادية قد تتحول مع الوقت إلى تحديات أمنية معقدة. والتاريخ يعلمنا أن المجتمعات قد تتكيف مع كثير من الأزمات، لكنها تجد صعوبة بالغة في التكيف مع الأزمات المرتبطة بالمياه، لأنها تمس الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية بشكل مباشر وفوري.

كما أصبح الماء موردا اقتصاديا استراتيجيا ترتبط به معظم القطاعات الإنتاجية، فالزراعة والصناعة والطاقة والسياحة والتنمية الحضرية جميعها تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على توفر الموارد المائية. وكلما ارتفع الضغط على المياه ارتفعت تكلفة الإنتاج وتراجعت القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ومن هنا أصبحت إدارة المياه جزءا لا يتجزأ من إدارة التنمية الاقتصادية نفسها، وليس مجرد ملف خدمي مستقل.

أما على المستوى الدولي، فقد تحوَّل الماء إلى مورد جيوسياسي يعيد تشكيل العلاقات بين الدول، فالأحواض المائية المشتركة، والأنهار العابرة للحدود، والخزانات الجوفية المشتركة، أصبحت جميعها عناصر مؤثرة في الحسابات الاستراتيجية للدول. ولم تعد السيطرة على الموارد المائية أو ضمان الوصول إليها مسألة فنية، بل أصبحت جزءا من معادلات النفوذ والتوازنات الإقليمية. وفي عالم تتزايد فيه ندرة المياه، ستصبح القدرة على إدارة الموارد المائية بكفاءة أحد المؤشرات الرئيسية لقوة الدولة ومكانتها الاستراتيجية.

والأخطر من ذلك أن أزمة المياه لا تبقى معزولة داخل قطاع واحد، بل تمتلك تأثيرا متسلسلا يمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية، فالدولة التي تفقد أمنها المائي تبدأ تدريجيا بفقدان أمنها الغذائي نتيجة تراجع القُدرات الزراعية، ثم تواجه ضغوطا اقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، ثم تتعرض لتحديات اجتماعية مرتبطة بتراجع مستويات المعيشة وتزايد التفاوتات التنموية. ومع مرور الوقت، قد تتقلص قدرتها على تنفيذ سياساتها التنموية المستقلة، ويتراجع هامشها الاستراتيجي في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية.

ولهذا السبب، لم يعد الماء مجرد مورد طبيعي يُستهلك، بل أصبح موردا استراتيجيا يجب حمايته وإدارته واستشراف مستقبله بالمنطق نفسه الذي تُدار به قضايا الطاقة والدفاع والأمن الغذائي. وكما تحتفظ الدول باحتياطيات استراتيجية من الطاقة، وتضع خططا لحماية أمنها القومي، أصبح من الضروري أن تمتلك رؤى بعيدة المدى لضمان أمنها المائي في مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي ضوء هذه التحولات، يمكن القول إن مفهوم السيادة نفسه يشهد إعادة تعريف عميقة، فالدولة التي تعجز عن تأمين احتياجاتها المائية الأساسية قد تحتفظ بسيادتها القانونية والسياسية، لكنها تصبح أكثر عرضة للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية. ومن هنا لم يعد الماء قضية بيئية أو تنموية فقط، بل أصبح قضية سيادية من الدرجة الأولى، لأن التحكم في الماء يعني التحكم في أحد أهم شروط الاستقرار الوطني واستدامة التنمية وصناعة المستقبل.

الجزائر في قلب الحزام العالمي للجفاف:

لا تواجه الجزائر تحديا مائيا عابرا يمكن احتواؤه عبر حلول تقنية محدودة أو إجراءات ظرفية مؤقتة، بل تجد نفسها أمام تحول جيومناخي عميق يعيد رسم معادلات الأمن المائي في المنطقة بأكملها. الموقع الجغرافي للجزائر داخل الفضاء المتوسطي وشمال إفريقيا يضعها في قلب أحد أكثر الأقاليم العالمية تعرُّضا لتداعيات التغيرات المناخية، وهي حقيقة باتت تحظى باهتمام متزايد داخل الأوساط العلمية والاستراتيجية الدولية على حد سواء.

وتُصنَّف المنطقة المتوسطية اليوم ضمن “النقاط الساخنة” للتغير المناخي على المستوى العالمي، إذ تتقاطع عدة ظواهر متزامنة تتمثل في الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة، والتراجع التدريجي في معدلات التساقط، وتزايد تواتر موجات الجفاف، وارتفاع معدلات التبخر، فضلا عن ازدياد عدم انتظام الدورات المطرية التقليدية. غير أن الخطأ الاستراتيجي يكمن في اختزال هذه التحولات في مجرد انخفاض كمية الأمطار السنوية، لأن التحدي الحقيقي أعمق بكثير من ذلك.

التغير المناخي لا يعني فقط أن السماء ستمطر أقل، بل يعني أن التوازن المائي التاريخي الذي تأسست عليه أنماط الحياة والإنتاج والتنمية قد بدأ يتغير جذريا، فالمدن والقرى والمنشآت الزراعية والسدود وشبكات التوزيع والبنى الاقتصادية المختلفة بُنيت جميعها على افتراضات مناخية تشكلت خلال عقود طويلة من الاستقرار النسبي. وعندما تتغير هذه الافتراضات، فإن المنظومة بأكملها تصبح مطالَبة بإعادة التكيف مع واقع جديد قد يكون مختلفا جذريا عما اعتادت عليه الأجيال السابقة.

وتكمن خطورة هذا التحول في أنه يحدث بصورة تدريجية وصامتة، ما يجعله أقل إثارة للانتباه من الأزمات المفاجئة، لكنه أكثر تأثيرا على المدى الطويل. والجفاف الاستراتيجي لا يظهر عادة في صورة كارثة آنية، بل يتسلل عبر تراجع منسوب السدود، وانخفاض معدلات تغذية المياه الجوفية، وتقلص المساحات الزراعية المنتِجة، وارتفاع الطلب على المياه في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري. ومع مرور الوقت تتراكم هذه المؤشرات لتشكل ضغطا متزايدا على الموارد الوطنية.

ومن منظور استراتيجي، فإن التحدي لا يتعلق فقط بندرة المياه، بل بظهور واقع جديد تصبح فيه كل قطرة ماء أكثر تكلفة وأعلى قيمة وأكثر ارتباطا بحسابات الأمن القومي، فالموارد المائية التي كانت كافية لتلبية احتياجات السكان والاقتصاد خلال القرن العشرين قد لا تكون بالضرورة قادرة على أداء الوظيفة نفسها خلال العقود القادمة. وما كان يُعدُّ هامشا مريحا من الوفرة النسبية قد يتحول تدريجيا إلى هامش ضيق يتطلب إدارة أكثر دقة وكفاءة واستباقية.

والأخطر من ذلك أن التغيرات المناخية تُضاعف حالة عدم اليقين الاستراتيجي، فالمشكلة لم تعد تكمن في معرفة أن الموارد ستتراجع فقط، بل في صعوبة التنبؤ بدقة بمواعيد التساقطات وكمياتها وتوزيعها الجغرافي. وهذا التحول يفرض على الدولة الانتقال من إدارة الموارد المائية وفق منطق الاستقرار إلى إدارتها وفق منطق المرونة والقدرة على التكيف مع سيناريوهات متغيرة ومتقلبة.

وفي هذا السياق، تصبح قضية المياه بالنسبة للجزائر أكثر من مجرد ملف تنموي أو بيئي؛ إنها قضية تتعلق بقدرة الدولة على المحافظة على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي خلال العقود المقبلة. وكل تراجع في التوازن المائي ينعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأمن الغذائي، والتخطيط الحضري، والاستثمارات الزراعية، والسياسات الصناعية، وحتى على التوازنات الديموغرافية بين مختلف المناطق.

لذلك فإن السؤال الاستراتيجي الذي ينبغي طرحه اليوم ليس: كيف يمكن مواجهة أزمة مياه محتملة؟ بل:كيف يمكن إعادة تصميم النموذج التنموي الوطني ليتكيف مع واقع مائي جديد يختلف جذريا عن الواقع الذي عرفته الجزائر خلال القرن الماضي؟ فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في إدارة ندرة مؤقتة، وإنما في الاستعداد المبكر لتحول هيكلي طويل الأمد قد يعيد تشكيل العلاقة بين الإنسان والماء والتنمية في الجزائر خلال النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.

إن ما كان طبيعيا ومتاحا خلال القرن العشرين قد لا يكون متاحا بالقدر نفسه خلال منتصف القرن الحادي والعشرين. وهذه الحقيقة ليست مجرد توقع علمي، بل معطى استراتيجي يفرض على صانع القرار النظر إلى المياه باعتبارها أحد أهم الملفات السيادية التي ستحدد شكل الأمن والاستقرار والتنمية في الجزائر المستقبلية.

الخزان الخفي تحت الصحراء الجزائرية:

عندما يُطرح موضوع الأمن المائي في الجزائر، تتجه الأنظار عادة نحو السدود، ومعدلات التساقط، ومستويات امتلاء الخزانات السطحية، باعتبارها المؤشرات الأكثر ظهورا في المشهد المائي الوطني. غير أن القراءة الاستراتيجية العميقة تكشف أن أحد أهم عناصر القوة المائية الجزائرية لا يوجد فوق الأرض، بل يختبئ في أعماق الصحراء الشاسعة، بعيدا عن الأنظار والاهتمام الإعلامي اليومي. هناك، تحت ملايين الكيلومترات من الرمال والصخور، يوجد ما يمكن وصفه بـ”الخزان الاستراتيجي الخفي للدولة الجزائرية”.

إن الجزائر تمتلك جزءا رئيسيا من أحد أكبر الأنظمة المائية الجوفية في العالم، والمتمثل في نظام المياه الجوفية الصحراوية المشتركة الممتد بين الجزائر وتونس وليبيا. ويُعدُّ هذا النظام من أضخم الخزانات الجوفية العابرة للحدود على المستوى العالمي، إذ يحتوي على احتياطات مائية هائلة تراكمت عبر آلاف السنين في فترات مناخية مختلفة شهدتها المنطقة. وهذه الثروة المائية العميقة تمثل أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها الجزائر في مواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية المستقبلية.

غير أن أهمية هذا الخزان لا تكمن فقط في حجمه، بل في طبيعته الخاصة، فالمياه الجوفية العميقة تختلف عن المياه السطحية من حيث آليات التجدد وسرعة التعويض، إذ إن جزءا مهما من هذه الموارد يُصنف ضمن المياه الأحفورية التي تراكمت خلال عصور جيولوجية طويلة، ما يعني أن استهلاكها يجري في بعض الحالات بوتيرة أسرع بكثير من قدرتها الطبيعية على التجدد. ومن هنا تنتقل القضية من مجرد استغلال مورد مائي إلى إدارة رأسمال استراتيجي محدود يتطلب أعلى درجات الحكمة والتخطيط طويل المدى.

وهنا تظهر إحدى أكثر المعضلات الإستراتيجية تعقيدا في ملف الأمن المائي الصحراوي؛ فالمياه الجوفية، بخلاف الحدود السياسية، لا تحمل جوازات سفر ولا تعترف بالخرائط التي رسمها الإنسان. إنها تتحرك وفق قوانين الطبيعة والجيولوجيا، وليس وفق الاعتبارات السيادية للدول. ولذلك فإن أي زيادة كبيرة في معدلات الضخ داخل جزء من النظام المائي قد تترك آثارا مباشرة أو غير مباشرة على أجزاء أخرى منه، حتى وإن كانت تقع داخل حدود دولة مختلفة.

وتكمن حساسية هذه المسألة في أن الخزانات الجوفية العابرة للحدود تمثل في الوقت نفسه فرصة إستراتيجية ومصدرا محتملا للتحديات المستقبلية، فهي فرصة لأنها تتيح للدول المعنية الاستفادة من مورد مائي ضخم يمكن أن يدعم التنمية والاستقرار لعقود طويلة. لكنها قد تتحول أيضا إلى مصدر توتر إذا غابت آليات التنسيق والتخطيط المشترك وأصبحت كل دولة تتعامل مع المورد بمنطق الاستخدام المنفرد قصير المدى.

ومن منظور الأمن القومي، فإن قيمة هذا الخزان الصحراوي تتجاوز بكثير دوره كمصدر للمياه الصالحة للشرب أو للري الزراعي، فهو يمثل احتياطيا استراتيجيا للأجيال القادمة، وأداة لتعزيز الأمن الغذائي، ورافعة للتنمية الاقتصادية في المناطق الصحراوية، وعنصرا مهما في تعزيز قدرة الدولة على التكيف مع السيناريوهات المناخية الأكثر صعوبة. ولذلك فإن الحفاظ عليه ينبغي أن لا يُنظر إليه باعتباره مهمة تقنية تخص خبراء المياه فقط، بل باعتباره جزءا من منظومة الأمن الاستراتيجي الوطني.

والأهم من ذلك أن هذا الخزان الجوفي يفرض ظهور مفهوم جديد يمكن تسميته “الدبلوماسية الهيدروجيولوجية”؛ أي إدارة الموارد المائية المشتركة عبر التعاون العلمي والتقني والاستراتيجي بين الدول المتقاسمة لها. والمستقبل قد لا يشهد تنافسا حول الأنهار والمياه السطحية فحسب، بل سيشهد أيضا اهتماما متزايدا بالخزانات الجوفية العابرة للحدود باعتبارها أحد أهم الأصول الاستراتيجية النادرة في عالم يتجه نحو مزيد من الإجهاد المائي.

وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى الصحراء الجزائرية باعتبارها مجرد فضاء جغرافي واسع أو مخزونا طاقويا ومعدنيا فحسب، بل باعتبارها أيضا خزينة مائية إستراتيجية هائلة تحمل في أعماقها أحد أهم عناصر القوة الوطنية المستقبلية، فالمعركة القادمة حول المياه لن تُخاض كلها فوق سطح الأرض، بل إن جزءا مهما منها سيُدار في الأعماق، حيث توجد تلك الثروة الصامتة التي قد تحدد في المستقبل جزءا مهما من قدرة الجزائر على حماية أمنها المائي واستدامة تنميتها وتعزيز مكانتها الاستراتيجية في منطقة تتزايد فيها الضغوط على الموارد الحيوية عاما بعد عام.

هل يمكن أن تتحول المياه الجوفية إلى قضية أمن قومي؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن المياه الجوفية قضية تقنية تخص الجيولوجيين والمهندسين وخبراء الموارد المائية، غير أن التطورات العالمية خلال العقود الأخيرة أثبتت أن هذا التصور أصبح قاصرا عن فهم الأبعاد الحقيقية للموضوع، فالمياه الجوفية لم تعد مجرد مورد طبيعي مدفون تحت الأرض، بل أصبحت أصلا استراتيجيا يؤثر بصورة مباشرة في الأمن الوطني والاستقرار الاقتصادي والتنمية طويلة المدى. ومن هذا المنطلق، فإن الإجابة عن السؤال المطروح ليست فقط “نعم”، بل إن المياه الجوفية أصبحت بالفعل جزءا من منظومة الأمن القومي في العديد من الدول التي تدرك قيمة مواردها المائية العميقة وأهميتها المستقبلية.

وتنبع هذه الأهمية من أن الخزانات الجوفية العميقة تمثل في كثير من الأحيان “الاحتياطي الاستراتيجي الأخير” الذي تلجأ إليه الدول عندما تتراجع الموارد السطحية أو تتعرض لضغوط مناخية متزايدة. ولذلك فإن أي تهديد يطال هذه الخزانات ينبغي أن لا يُنظر إليه باعتباره مشكلة قطاعية، بل باعتباره تهديدا يمس أحد مقومات الاستقرار الوطني على المدى البعيد.

خطر الاستنزاف.. استهلاك المستقبل قبل أن يأتي:

يُعدُّ الاستنزاف غير المدروس أخطر التحديات التي تواجه الموارد الجوفية العميقة؛ فكل بئر جديدة، وكل توسع غير محسوب في الضخ، وكل زيادة في الطلب على المياه، تعني في الواقع سحب جزء إضافي من رصيد استراتيجي قد لا يكون قابلا للتعويض في الأمد المنظور. وهنا تكمن المفارقة الكبرى؛ فالكثير من الخزانات الجوفية العميقة لا تتجدد وفق الإيقاع الزمني الذي تتجدد به الموارد الطبيعية التقليدية، بل تحتاج في بعض الأحيان إلى قرون أو آلاف السنين حتى تستعيد ما فُقد منها.

لهذا، فإن التعامل مع هذه المياه باعتبارها موردا متجددا بصورة مطلقة قد يقود إلى أخطاء استراتيجية خطيرة. ونحن لا نتحدث هنا عن مخزون موسمي يتجدد مع كل موسم مطري، بل عن ثروة جيولوجية تراكمت عبر حقب زمنية طويلة جدا. ومن ثم فإن استنزافها المفرط يشبه استهلاك رأس المال الاستراتيجي للدولة بدلا من الاكتفاء بعوائده. وقد لا تظهر نتائج هذا الاستنزاف فورا، لكن تأثيراته تتراكم بصمت إلى أن تتحول إلى أزمة يصعب عكس مسارها.

خطر التلوث.. عندما يصبح الضرر غير قابل للإصلاح:

إذا كان الاستنزاف يهدد كمية المياه، فإن التلوث يهدد جودتها وقابليتها للاستخدام. وتزداد خطورة هذا التهديد بسبب الطابع الخفي للخزانات الجوفية، إذ قد تستمر عمليات التلوث سنوات طويلة قبل اكتشاف آثارها الحقيقية، فالتوسع الزراعي المكثف، واستخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية، والأنشطة الصناعية، والتسربات المختلفة، كلها عوامل قد تؤدي إلى تدهور تدريجي في نوعية المياه الجوفية.

والأمر الأكثر خطورة أن معالجة التلوث الجوفي ليست عملية بسيطة أو سريعة، ففي حين يمكن إصلاح الكثير من المنشآت الصناعية أو إعادة تأهيلها خلال سنوات محدودة، فإن استعادة نقاء خزان جوفي ملوَّث قد تتطلب عقودا طويلة أو قد تكون مستحيلة عمليا في بعض الحالات. ولهذا ينظر العديد من الخبراء إلى حماية المياه الجوفية باعتبارها أكثر فعالية وأقل تكلفة بكثير من محاولة علاج الأضرار بعد وقوعها.

ومن منظور الأمن القومي، فإن فقدان جودة المياه لا يقل خطورة عن فقدان كميتها، لأن الدولة قد تجد نفسها أمام موارد مائية موجودة من الناحية الفيزيائية لكنها غير صالحة للاستخدام بالشكل المطلوب. وعندها تتحول الأزمة من مشكلة موارد إلى مشكلة بقاء وتنمية واستقرار.

المنافسة الإقليمية الصامتة.. الصراع الذي لا يُرى:

على خلاف الصورة التقليدية للصراعات الدولية التي ترتبط بالأزمات المعلنة والتوترات السياسية الواضحة، فإن التحديات المرتبطة بالمياه الجوفية المشتركة غالبا ما تتخذ شكلا أكثر هدوءا وتعقيدا، فليست كل المنافسات الاستراتيجية تُدار عبر التصريحات أو المواجهات المباشرة، بل إنّ بعضها يحدث بصمت عبر سياسات التوسع الزراعي، أو مشاريع الضخ واسعة النطاق، أو الاستغلال المكثف للموارد المشتركة دون تنسيق كافٍ بين الأطراف المعنية.

وفي هذه الحالة لا يكون الخطر ناتجا عن عمل عدائي مباشر، بل عن تراكم قرارات وطنية منفصلة قد تؤدي مجتمعة إلى ضغوط متزايدة على الخزان المشترك. ومع مرور الزمن قد تظهر آثار هذه السياسات في شكل انخفاض للمخزون المائي أو تراجع في الضغوط الجوفية أو تغيرات في نوعية المياه، وهي نتائج قد تحمل تداعيات استراتيجية بعيدة المدى رغم غياب أي مواجهة سياسية معلَنة.

ولهذا السبب، أصبحت إدارة الخزانات الجوفية المشتركة جزءا من الدبلوماسية الإستراتيجية الحديثة، إذ لم يعد كافيا امتلاك المورد، بل أصبح من الضروري امتلاك آليات التعاون والرصد والإنذار المبكر والتنسيق العلمي المستمر لضمان استدامته.

إن المياه الجوفية ليست مجرد مخزون طبيعي مخفي في الأعماق، بل هي احتياطي سيادي استراتيجي يحمل في طياته جزءا مهما من مستقبل الدولة. والاستنزاف يهدد الكمية، والتلوث يهدد الجودة، والمنافسة غير المنسَّقة تهدد الاستدامة. وعندما تجتمع هذه المخاطر الثلاثة، فإن القضية تتجاوز حدود الإدارة المائية التقليدية لتصبح قضية أمن قومي بامتياز.

وفي عالم يتجه نحو مزيد من الندرة المائية والضغوط المناخية، لن تُقاس قوة الدول فقط بما تملكه من موارد مائية، بل أيضا بقدرتها على حماية خزاناتها الجوفية وإدارتها بعقلية استراتيجية طويلة المدى. لأن الدولة التي تفقد احتياطها المائي العميق لا تخسر مجرد مورد طبيعي، بل تخسر أحد أهم هوامش الأمان التي قد تحتاج إليها في أكثر لحظات المستقبل تعقيدا.

الجوار الإقليمي وإعادة تشكيل الجغرافيا المائية:

عند مناقشة الأمن المائي، تميل التحليلات التقليدية إلى التركيز على الموارد المتاحة داخل الحدود الوطنية، وكأن المياه قضية داخلية يمكن إدارتها بمعزل عن المحيط الإقليمي. غير أن التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم تفرض مقاربة أكثر اتساعا وعمقا، فالأمن المائي لم يعد يُقاس فقط بحجم الموارد التي تمتلكها الدولة، بل أصبح يرتبط أيضا بطبيعة البيئة الجيوسياسية والمائية التي تتحرك داخلها. ومن هنا تبرز أهمية النظر إلى الجوار الإقليمي باعتباره عاملا حاسما في مستقبل الأمن المائي الجزائري خلال العقود القادمة.

شمال إفريقيا ومنطقة الساحل يقفان اليوم أمام مرحلة تاريخية تتسم بتراكم ضغوط هيكلية متزامنة وغير مسبوقة، إذ تشير الاتجاهات الديموغرافية إلى استمرار النمو السكاني بوتيرة مرتفعة، وهو ما يعني زيادة مستمرة في الطلب على المياه الصالحة للشرب والخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه تتوسع المدن بوتيرة متسارعة، ما يرفع احتياجات البنى التحتية الحضرية ويزيد من استهلاك الموارد المائية. ويضاف إلى ذلك تأثير التغيرات المناخية التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات التبخر، وتراجع استقرار الأنماط المطرية التقليدية، فضلا عن الضغوط المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي والحاجة إلى توسيع الإنتاج الزراعي.

وعندما تتفاعل هذه العوامل معا، فإنها لا تُنتج مجرد زيادة في استهلاك المياه، بل تؤدي إلى إعادة تشكيل كاملة لما يمكن تسميته “الجغرافيا المائية الإقليمية”، فالموارد التي كانت كافية في الماضي قد تصبح غير كافية في المستقبل، والمناطق التي كانت تتمتع بهوامش مائية مريحة قد تواجه مستويات أعلى من الإجهاد المائي، وهو ما سيؤثر في الحسابات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية للدول على حد سواء.

ومن هذا المنظور، يصبح السؤال الاستراتيجي الأهم بالنسبة للجزائر أكثر تعقيدا من مجرد حساب حجم احتياطاتها المائية الحالية. القضية لا تتعلق فقط بما تملكه الجزائر داخل حدودها، بل أيضا بما يحدث حولها. لأن البيئة المائية الإقليمية تشبه منظومة مترابطة، وكل تغير كبير في أحد أجزائها يمكن أن يولّد انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على بقية الأجزاء. ولذلك فإن فهم مستقبل الأمن المائي الوطني يتطلب قراءة دقيقة للتحولات الجارية في الفضاء المغاربي والإفريقي المحيط.

وتبرز هنا أهمية الانتقال من مفهوم “إدارة الموارد المائية الوطنية” إلى مفهوم أوسع هو “الاستشراف المائي الإقليمي”، فصانع القرار لم يعد مطالَبا فقط بمتابعة مستويات السدود والمخزونات الجوفية داخل البلاد، بل أصبح مطالَبا أيضا بمتابعة الاتجاهات الديموغرافية والمناخية والزراعية والمائية في الدول المجاورة، لأن هذه المتغيرات قد تؤثر مستقبلا في بيئة الأمن المائي الجزائرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أن الضغوط المائية المتزايدة في الإقليم قد تدفع بعض الدول إلى البحث عن حلول جديدة تشمل التوسع في استغلال الموارد الجوفية، أو تطوير مشاريع مائية كبرى، أو إعادة توجيه السياسات الزراعية والغذائية. وهذه التحولات، حتى وإن كانت ذات طابع وطني، يمكن أن تترك آثارا إستراتيجية على التوازنات المائية الإقليمية، خاصة في المناطق التي تتداخل فيها الموارد أو تتقاطع فيها المصالح الحيوية.

ومن زاوية أكثر عمقا، فإن المياه قد تتحول خلال العقود المقبلة إلى أحد أهم عناصر إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في شمال إفريقيا والساحل، فكما أعادت الطاقة رسم خرائط النفوذ خلال القرن العشرين، قد تؤدّي المياه دورا متزايدا في تحديد أولويات التعاون الإقليمي ومسارات التنمية والاستثمار ومجالات التنسيق الاستراتيجي. ولن يكون التحدي الأساسي هو تجنب الأزمات فقط، بل بناء أطر تعاون قادرة على إدارة الضغوط المستقبلية قبل أن تتحول إلى مصادر توتر أو هشاشة إقليمية.

وفي هذا السياق، يصبح الأمن المائي الجزائري مفهوما يتجاوز الحدود الوطنية ليشمل المجال الإقليمي الأوسع، فالدولة التي تراقب مواردها فقط قد تفاجَئ بتغيرات تنشأ خارج حدودها، أما الدولة التي تراقب بيئتها الإقليمية بأكملها فتمتلك قدرة أكبر على التنبؤ والاستعداد والتكيف. ولهذا فإن السؤال الاستراتيجي الحقيقي لم يعد: “كم تملك الجزائر من المياه؟”بل أصبح:”كيف سيبدو المشهد المائي في شمال إفريقيا والساحل خلال العقود القادمة، وما موقع الجزائر داخله؟”

إن الإجابة عن هذا السؤال ستكون أحد المفاتيح الأساسية لفهم مستقبل الأمن القومي الجزائري في عصر أصبحت فيه المياه عاملا متزايد التأثير في معادلات الاستقرار والتنمية والسيادة، فالأمن المائي الوطني لا يُبنى فقط داخل الحدود، بل يُبنى أيضا عبر فهم التحولات التي تجري خارجها، لأن الجغرافيا المائية، مثل الجغرافيا السياسية، لا تتوقف عند خطوط الخرائط.

الأمن المائي هو أمن غذائي مقنع:

من بين أكثر الأخطاء الاستراتيجية خطورة في إدارة السياسات العامة النظر إلى المياه والغذاء باعتبارهما ملفين منفصلين، لكل منهما مؤسساته وخططه وأولوياته الخاصة. هذه المقاربة قد تكون مقبولة في الإدارة البيروقراطية التقليدية، لكنها تصبح قاصرة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي والاستشراف الاستراتيجي. والحقيقة الجوهرية التي تؤكدها التجارب الدولية هي أن الأمن الغذائي ليس سوى الوجه الآخر للأمن المائي، وأن كل سياسة غذائية ناجحة تبدأ في النهاية من إدارة ذكية ومستدامة للمياه.

كل رغيف خبز، وكل كيلوغرام من القمح، وكل طن من الأعلاف، وكل محصول زراعي يصل إلى الأسواق، يخفي وراءه كميات ضخمة من المياه استُخدمت خلال مراحل الإنتاج المختلفة. ولهذا يتحدث خبراء الموارد اليوم عن مفهوم “المياه الافتراضية”، أي كمية المياه المضمَّنة بصورة غير مرئية داخل المنتجات الغذائية. وبمعنى آخر، فإن الغذاء ليس مجرد نتاج للأرض والبذور والتقنيات الزراعية، بل هو في جوهره عملية تحويل للمياه إلى قيمة غذائية واقتصادية واستراتيجية.

ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي ليس فقط: كم تنتج الدولة من الغذاء؟ بل:كم تملك من القدرة المائية التي تسمح لها بالحفاظ على هذا الإنتاج مستقبلا؟ لأن كل توسُّع زراعي، وكل مشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وكل استراتيجية لتقليص فاتورة الاستيراد الغذائي، تعتمد في نهاية المطاف على توفر قاعدة مائية قادرة على دعم هذه الطموحات بصورة مستدامة.

بالنسبة للجزائر، تكتسب هذه المعادلة أهمية استثنائية؛ فالبلاد تواجه في الوقت نفسه تحديين متوازيين: الحاجة إلى تعزيز أمنها الغذائي وتقليص هشاشتها أمام تقلبات الأسواق العالمية، والحاجة إلى إدارة مواردها المائية في بيئة مناخية تزداد صعوبة عاما بعد عام. وهذا يعني أن أيَّ إستراتيجيةٍ غذائية لا تأخذ بعين الاعتبار حدود الموارد المائية ستكون معرَّضة لمخاطر كبيرة على المدى الطويل، مهما بدت ناجحة في المدى القصير.

وتتجلى أهمية هذه القضية بصورة خاصة في القطاعات الزراعية الاستراتيجية، فالقمح، الذي يمثل حجر الزاوية في الأمن الغذائي الوطني، يحتاج إلى موارد مائية مستقرة ومنتظمة. والأعلاف، التي ترتبط مباشرة بإنتاج اللحوم والحليب، تعتمد بدورها على توفر المياه. كما أن الزراعات الصناعية والتوسع في التنمية الريفية واستصلاح الأراضي الجديدة كلها ترتبط ارتباطا عضويا بالقدرة على توفير المياه بالكميات والجودة المطلوبتين. ولهذا فإن أي خلل في المنظومة المائية سينعكس تلقائيا على المنظومة الغذائية بأكملها.

غير أن التحدي المستقبلي يتجاوز مجرد توفير المياه للزراعة، فالتغيرات المناخية تفرض واقعا جديدا تصبح فيه كل وحدة مائية أكثر قيمة وأكثر ندرة. وهذا ما يفرض الانتقال من منطق زيادة الإنتاج الزراعي فقط إلى منطق تعظيم الإنتاج لكل متر مكعب من المياه. والمعيار الاستراتيجي في المستقبل لن يكون عدد الهكتارات المزروعة وحده، بل كمية الغذاء التي يمكن إنتاجها بأعلى كفاءة مائية ممكنة.

ومن منظور الأمن القومي، فإن الاعتماد المفرط على الأسواق الخارجية لتغطية الاحتياجات الغذائية يحمل بدوره مخاطر متزايدة، فالعالم يشهد اضطرابات متكررة في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الحبوب والمواد الغذائية، وتصاعدا في النزعات الحمائية خلال الأزمات الدولية. ومن ثمّ، فإن قدرة الجزائر على الحفاظ على حد أدنى من الاستقلال الغذائي ستظل مرتبطة بشكل مباشر بقدرتها على إدارة مواردها المائية بكفاءة واستشراف طويل المدى.

وفي هذا السياق، تصبح المعركة الحقيقية للقرن الحادي والعشرين أكثر تعقيدا مما تبدو عليه، فهي ليست معركة حول المياه بمعناها التقليدي فقط، وليست معركة حول الغذاء بمعزل عن موارده، بل هي معركة حول القدرة على إنتاج الغذاء في بيئة مناخية أكثر جفافا وأكثر تقلبا وأكثر تنافسية. إنها معركة الكفاءة والابتكار والاستدامة، إذ تتقاطع اعتبارات الأمن المائي مع الأمن الغذائي لتشكّل معا أحد أهم أعمدة السيادة الوطنية.

ولهذا يمكن القول إن كل قطرة ماء يجري الحفاظ عليها اليوم ليست مجرد مورد جرى توفيرُه، بل هي استثمارٌ مباشر في أمن الجزائر الغذائي غدا. والدولة التي تؤمِّن مياهها تؤمِّن حقولها، والدولة التي تؤمِّن حقولها تؤمِّن استقرارها، أما الدولة التي تنجح في الربط الاستراتيجي بين الماء والغذاء فإنها تضع أحد أقوى الأسس لضمان سيادتها واستقلال قرارها في عالم تتزايد فيه الضغوط على الموارد الحيوية عاما بعد عام.

الجفاف كعامل لإعادة تشكيل المجتمع:

من الأخطاء الشائعة النظر إلى الجفاف باعتباره مجرد ظاهرة مناخية أو أزمة بيئية مؤقتة مرتبطة بنقص الأمطار أو انخفاض مستويات المياه. التاريخ الإنساني يكشف حقيقة أكثر عمقا وتعقيدا؛ إذ إن الجفاف كان دائما أحد القوى الخفية التي ساهمت في إعادة تشكيل المجتمعات والدول والحضارات. والعديد من التحولات الديموغرافية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم لم تكن في جوهرها سوى استجابات طويلة المدى لاختلالات بيئية ومائية تراكمت عبر الزمن.

والماء لا يمثل مجرد مورد اقتصادي، بل يشكل أحد الأسس غير المرئية التي يقوم عليها الاستقرار الاجتماعي والعمراني. وعندما تبدأ الموارد المائية في التراجع بصورة مستمرة، فإن التأثير لا يتوقف عند حدود الزراعة أو الإمدادات المائية، بل يمتد تدريجيا إلى البنية العميقة للمجتمع نفسه. وهنا يتحول الجفاف من مشكلة بيئية إلى متغير استراتيجي قادر على إعادة تشكيل الجغرافيا البشرية والاقتصادية للدولة.

وتتمثل أولى هذه التحولات في الهجرة الداخلية، فعندما تتراجع الموارد المائية في بعض المناطق الريفية أو الزراعية، تصبح القدرة على الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية التقليدية أكثر صعوبة. ومع مرور الوقت تبدأ حركة انتقال تدريجية للسكان نحو المدن والمراكز الحضرية بحثا عن فرص العمل والخدمات الأساسية. وقد تبدو هذه التحركات في بدايتها محدودة، لكنها عندما تتراكم عبر سنوات طويلة تتحول إلى موجات ديموغرافية قادرة على تغيير الخريطة السكانية الوطنية.

ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الضغط على المدن التي تجد نفسها مطالبة باستيعاب أعداد متزايدة من السكان في وقت قد تكون فيه بنيتها التحتية وخدماتها العمومية غير مهيأة لهذا النمو السريع، فتزداد الضغوط على السكن والنقل والمياه والطاقة والخدمات الصحية والتعليمية، ما يخلق تحديات تنموية معقدة تتجاوز بكثير نطاق المشكلة المائية الأصلية.

كما يمكن للجفاف أن يسهم في إعادة تشكيل أنماط الاستقرار السكاني داخل الدولة، فبعض المناطق قد تفقد تدريجيا جزءا من جاذبيتها الاقتصادية بسبب محدودية الموارد المائية، بينما تكتسب مناطق أخرى أهمية أكبر نتيجة توفر شروط أفضل للاستقرار والإنتاج. وبهذا المعنى يصبح الماء عاملا مؤثرا في رسم الخرائط السكانية المستقبلية تماما كما تؤثر الطرق الكبرى أو المناطق الصناعية أو الموانئ الاستراتيجية.

من بين النتائج الأكثر حساسية كذلك اتساع الفوارق التنموية بين المناطق؛ فالمناطق الأكثر قدرة على التكيف مع الضغوط المائية قد تستمر في جذب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، في حين قد تواجه المناطق الأكثر هشاشة صعوبات متزايدة في الحفاظ على وتيرة التنمية نفسها. ومع مرور الوقت يمكن أن تنشأ فجوات اقتصادية واجتماعية جديدة تعيد تشكيل أولويات السياسات العمومية وبرامج التنمية الإقليمية.

ومن منظور الأمن القومي، تكمن خطورة هذه التحولات في أنها تحدث بصورة تدريجية وصامتة، فالجفاف لا يُحدث تأثيراته دفعة واحدة، بل يعمل كعامل تراكمي يعيد تشكيل البيئة الاجتماعية والاقتصادية ببطء ولكن بعمق. ولذلك فإن التحدي لا يكمن فقط في مواجهة نقص المياه، بل في فهم سلسلة التأثيرات المتتابعة التي يمكن أن تنتج عنه على مستوى المجتمع والدولة.

وفي هذا السياق، يصبح الجفاف أكثر من مجرد قضية بيئية أو مائية. إنه عاملٌ استراتيجي قادر على التأثير في التوازنات الديموغرافية، وأنماط التنمية، والاستقرار الاجتماعي، وحتى في أولويات الأمن الوطني. والدولة التي تنظر إلى الجفاف باعتباره مشكلة موارد فقط قد تفاجَئ مستقبلا بتداعيات اجتماعية واقتصادية أوسع بكثير من حدود القطاع المائي.

ولهذا، فإن القراءة الاستراتيجية الحديثة تعتبر أن إدارة الجفاف لا تعني فقط بناء السدود أو تطوير تقنيات الري أو زيادة الموارد المائية غير التقليدية، بل تعني أيضا بناء قدرة المجتمع والدولة على التكيف مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية التي قد تنتج عن الإجهاد المائي طويل المدى. لأن المعركة الحقيقية ليست فقط مع نقص المياه، بل مع الآثار العميقة التي يمكن أن يتركها هذا النقص على شكل المجتمع واستقراره ومستقبله.

إن التاريخ يعلمنا أن الحضارات لا تتأثر بالمناخ وحده، بل بكيفية استجابتها لتغيراته. ومن هنا فإن قدرة الجزائر على إدارة تحديات الجفاف لن تحدد فقط مستقبل مواردها المائية، بل قد تسهم أيضا في تحديد شكل مجتمعها ومسار تنميتها وموقعها الاستراتيجي خلال العقود القادمة.

لماذا يجب أن يقلق المخطِّط الاستراتيجي أكثر من عالم المناخ؟

قد يبدو هذا السؤال للوهلة الأولى غريبا، فالمتخصص في المناخ هو الأكثر اطلاعا على ظواهر الجفاف والتغيرات البيئية ومؤشراتها العلمية. غير أن الفرق الجوهري بين عالم المناخ والمخطِّط الاستراتيجي يكمن في طبيعة زاوية النظر. عالم المناخ يدرس الظاهرة في حد ذاتها: درجات الحرارة، ومعدلات التساقط، وموجات الجفاف، ومستويات التبخر. أما المخطِّط الاستراتيجي فإنه ينظر إلى ما هو أبعد من الظاهرة، أي إلى سلسلة النتائج والتحولات التي يمكن أن تنتج عنها على مستوى الدولة والمجتمع والاقتصاد والأمن القومي.

والجفاف، من منظور علم المناخ، هو انخفاض في الموارد المائية أو اختلال في الدورة الهيدرولوجية. أما من منظور التخطيط الاستراتيجي، فهو متغيرٌ قادر على التأثير في مسار التنمية الوطنية لعقود طويلة. ولذلك فإن ما يُقلق المخطِّط الاستراتيجي ليس عدد المليمترات التي ستنخفض من معدلات الأمطار، بل ما الذي سيحدث للاقتصاد والزراعة والاستقرار الاجتماعي والاستثمارات الوطنية إذا استمرت هذه الاتجاهات لعشر سنوات أو عشرين سنة أو أكثر.

إن التفكير الاستراتيجي لا يتوقف عند السؤال: “كم ستنخفض الأمطار؟” بل ينتقل مباشرة إلى أسئلة أكثر عمقا: كيف سيؤثر ذلك على الأمن الغذائي؟ ما انعكاساته على المدن الكبرى؟ كيف ستتغير أولويات الاستثمار؟ وما هي التداعيات المحتملة على الاستقرار الاجتماعي والتوازنات الاقتصادية؟ فالمسألة بالنسبة للمخطِّط الاستراتيجي ليست ظاهرة مناخية، بل سلسلة مترابطة من التأثيرات الوطنية المتراكمة.

وتبرز هذه الحقيقة بوضوح في مجال التنمية الوطنية. كل مشروع تنموي، سواء تعلق بالزراعة أو الصناعة أو العمران أو السياحة، يحتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المياه. وعندما يصبح المورد المائي أكثر ندرة، تزداد تكلفة التنمية وتتعقد خيارات التخطيط. ومن ثم يتحول الجفاف إلى عامل مؤثر في سرعة النمو الاقتصادي وتوزيع الاستثمارات وتحديد أولويات الدولة المستقبلية.

كما يمتد تأثير الجفاف إلى الاستقرار الاجتماعي، فالموارد المائية ليست مجرد عنصر إنتاجي، بل هي جزء من البيئة التي يعيش فيها المواطن. وأي ضغط طويل الأمد على المياه يمكن أن ينعكس على فرص العمل، والأنشطة الاقتصادية المحلية، والهجرة الداخلية، ومستوى الخدمات العمومية. ومع تراكم هذه التأثيرات قد تظهر تحدياتٌ اجتماعية تتجاوز بكثير حدود المشكلة البيئية الأصلية.

أما في مجال الأمن الغذائي، فإن العلاقة أكثر وضوحا، فالجفاف لا يقلل المياه فقط، بل يقلل القدرة على إنتاج الغذاء محليا، ويزيد الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويرفع حساسية الدولة تجاه تقلبات الأسعار العالمية والأزمات الدولية. ولهذا فإن كل أزمة مائية تحمل في داخلها احتمال تحولها إلى أزمة غذائية إذا لم تُدَر بصورة استباقية.

والأمر نفسه ينطبق على الأمن الطاقوي، فالمياه والطاقة لم تعودا قطاعين منفصلين كما كان يُعتقد في السابق، فمحطات الكهرباء تحتاج إلى المياه، والصناعة الطاقوية تعتمد على المياه في العديد من مراحلها التشغيلية، كما أن تحلية مياه البحر نفسها أصبحت جزءا من المعادلة التي تربط بين الطاقة والأمن المائي. ومن ثمّ فإن أي اختلال كبير في أحد المجالين ينعكس تدريجيا على الآخر.

تتجلى خطورة المسألة أيضا في تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية؛ فالمستثمر، سواء كان وطنيا أو أجنبيا، لا ينظر فقط إلى حجم السوق أو الحوافز الاقتصادية، بل يدرس أيضا استدامة الموارد الأساسية التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي. وكلما ازدادت الضغوط على الموارد المائية، ازدادت الحاجة إلى استثمارات أكبر في البنية التحتية والتكنولوجيا والتكيف المناخي، وهو ما يغيِّر حسابات الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.

من هنا يتضح أن الجفاف لا يمثِّل مشكلة لأنه يقلل الأمطار فقط، بل لأنه يمتلك القدرة على التأثير في مختلف مكونات القوة الوطنية الشاملة للدولة، فهو يؤثر في الاقتصاد عبر الإنتاج والاستثمار، وفي المجتمع عبر الاستقرار والتنمية، وفي الأمن الغذائي عبر القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية، وفي الأمن الطاقوي عبر ترابط الموارد الحيوية، وفي التخطيط الاستراتيجي عبر إعادة صياغة الأولويات الوطنية.

لهذا السبب، فإن المخطِّط الاستراتيجي مطالَبٌ بأن يقلق أكثر من عالم المناخ. ليس لأن الظاهرة المناخية غير مهمة، بل لأن مَهمَّته تبدأ حيث تنتهي مَهمَّة عالم المناخ. الأول يفسر أسباب الجفاف، أما الثاني فيستشرف كيف يمكن لهذا الجفاف أن يعيد تشكيل الدولة والمجتمع والاقتصاد خلال العقود القادمة. وفي عالم يتجه نحو مزيد من الاضطرابات المناخية، لن تكون الدول الأكثر نجاحا هي تلك التي تفهم المناخ فقط، بل تلك التي تفهم الآثار الاستراتيجية العميقة التي يمكن أن تنتج عنه قبل أن تتحول إلى أزمات واقعية.

إن الأمطار قد تُقاس بالمليمترات، لكن آثارها أو غيابها تُقاس بمستوى القوة الوطنية للدولة. وهنا تكمن حقيقة الجفاف الاستراتيجية: فهو ليس مجرد قضية مناخية، بل متغير مؤثر في مستقبل الأمة بأكملها.

السيناريوهات المحتملة للجزائر حتى عام 2050م:

في القضايا الاستراتيجية الكبرى لا يكفي أن نعرف أين نقف اليوم، بل يجب أن نعرف إلى أين يمكن أن نتجه غدا، فالتخطيط الاستراتيجي لا يقوم على التنبؤ بمستقبل واحد، وإنما على دراسة مجموعة من المسارات المحتملة التي قد تتشكل وفق طبيعة القرارات المتخذة والمتغيرات المؤثرة. وفي ملف الأمن المائي الجزائري تحديدا، يصبح التفكير بالسيناريوهات ضرورة وطنية، لأن المياه ليست موردا يمكن تعويضه بسهولة إذا اختل توازنه، ولأن آثار القرارات الحالية قد لا تظهر بصورة كاملة إلا بعد عقود.

من هذا المنطلق، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الأمن المائي الجزائري حتى عام 2050م، تختلف فيما بينها من إذ مستوى الجاهزية الوطنية ودرجة الضغوط المناخية وقدرة الدولة على التكيف مع التحولات المقبلة.

السيناريو الأول: الإدارة الاستباقية.. من التحدي إلى القوة

يمثل هذا السيناريو المسار الأكثر إيجابية والأكثر انسجاما مع منطق التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. في هذا المسار تنجح الجزائر في الانتقال من إدارة الأزمات المائية إلى إدارة المخاطر المائية قبل تحولها إلى أزمات فعلية. ويحدث ذلك عبر برنامج وطني متكامل يشمل تحديث شبكات التوزيع، وتقليص نسب الهدر، وتوسيع قدرات تحلية مياه البحر، وتعزيز إعادة استخدام المياه المعالَجة، وتطوير نُظم الري الذكية، وإرساء منظومة حوكمة مائية حديثة قائمة على البيانات والاستشراف.

في ظل هذا السيناريو لا تختفي الضغوط المناخية، لكنها تصبح أكثر قابلية للإدارة والاحتواء. وبدلا من أن تكون المياه عامل هشاشة، تتحول إلى مجال لإظهار قدرة الدولة على التكيف والابتكار. كما ينعكس ذلك إيجابيا على الأمن الغذائي والاستثمارات والتنمية الإقليمية، إذ تصبح الجزائر أكثر قدرة على مواجهة التقلبات المناخية وأقل عرضة للصدمات الخارجية.

في هذا المسار، يتحول التحدي المائي من تهديد استراتيجي إلى فرصة لتعزيز المرونة الوطنية، أي قدرة الدولة والمجتمع على الاستمرار والتكيف مهما تغيرت الظروف المحيطة.

السيناريو الثاني: الضغوط المتصاعدة.. الاستقرار المكلف

يمثل هذا السيناريو الحالة الوسطية بين النجاح الكامل والأزمة المركبة، ففيه تستمر الجزائر في تنفيذ إصلاحات وإجراءات لتحسين إدارة المياه، لكنها لا تتمكن من مواكبة جميع الضغوط المتزايدة بالسرعة المطلوبة. وفي الوقت نفسه تستمر آثار التغير المناخي في التفاقم، ويزداد الطلب على المياه بفعل النمو السكاني والتوسع الحضري والاحتياجات الاقتصادية المتنامية.

في هذه الحالة تظل الدولة قادرة على الحفاظ على الاستقرار المائي العامّ وتجنُّب الأزمات الكبرى، لكن بثمن اقتصادي متزايد، إذ ترتفع تكاليف التحلية، وتتزايد نفقات البنية التحتية، وتصبح إدارة الموارد المائية أكثر تعقيدا وكلفة عاما بعد عام. كما تضطر الدولة إلى تخصيص موارد مالية أكبر للحفاظ على مستويات الخدمة نفسها التي كانت تتحقق سابقا بتكاليف أقل.

هنا لا تكمن المشكلة في فقدان السيطرة، بل في تراجع هامش المناورة الاستراتيجية، فكل زيادة في الضغوط المائية تستنزف جزءا من الموارد التي كان يمكن توجيهها إلى قطاعات أخرى كالتعليم أو الصحة أو الاستثمار المنتج. وبذلك يصبح الأمن المائي مضمونا نسبيا، لكنه أكثر تكلفة وأكثر حساسية تجاه الأزمات المستقبلية.

السيناريو الثالث: الجفاف الاستراتيجي المركب.. عندما يتحول الماء إلى قضية أمن قومي

يُعدُّ هذا السيناريو الأكثر خطورة وتعقيدا، لأنه لا يقوم على عامل واحد، بل على تزامن عدة ضغوط استراتيجية في الوقت نفسه. في هذا المسار تتكرر موجات الجفاف طويلة الأمد، وتتراجع الموارد التقليدية، بينما يستمر الطلب على المياه في الارتفاع نتيجة النمو السكاني والتوسع الاقتصادي. وفي الوقت ذاته تتزايد الضغوط الإقليمية على الموارد المشتركة، وتتعقَّد تحديات الأمن الغذائي بفعل التقلبات المناخية والاضطرابات في الأسواق الدولية.

في مثل هذه الظروف، لا يعود الماء مجرد مورد اقتصادي أو بيئي، بل يتحول إلى أحد المحدِّدات الرئيسية للأمن القومي، فكل قرار تنموي يصبح مرتبطا بالموارد المائية المتاحة، وكل سياسة غذائية تصبح رهينة لقدرة الدولة على تأمين المياه، وكل مشروع استثماري كبير يحتاج إلى تقييم دقيق لتأثيره على التوازن المائي الوطني.

كما يمكن أن تنتج عن هذا السيناريو ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وتزايد الاعتماد على الواردات الغذائية، واتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والطلب المتنامي عليها. وعند هذه النقطة يصبح الأمن المائي جزءا من منظومة الأمن القومي بالمعنى الكامل للكلمة، تماما كما هو الحال بالنسبة للطاقة أو الغذاء أو الدفاع الوطني.

القراءة الاستراتيجية الأهم:

إن قيمة السيناريوهات لا تكمن في التنبؤ بما سيحدث بدقة، بل في توضيح أن المستقبل ليس قدرا محتوما، فالفرق بين السيناريو الأول والسيناريو الثالث لا تصنعه الطبيعة وحدها، بل تصنعه أيضا السياسات والقرارات والاستثمارات التي تُتخذ اليوم.

لهذا، فإن السؤال الاستراتيجي الحقيقي الذي يجب أن يطرحه صانع القرار ليس: “أيُّ سيناريو سيحدث؟”بل: “ما الذي يجب القيام به منذ الآن لضمان اقتراب الجزائر من سيناريو الإدارة الاستباقية وابتعادها قدر الإمكان عن سيناريو الجفاف الاستراتيجي المركَّب؟”

إنّ مستقبل الأمن المائي الجزائري لن يتحدد فقط بكمية الأمطار التي ستسقط خلال العقود القادمة، بل بمدى قدرة الدولة على تحويل المعرفة العلمية إلى رؤية استراتيجية، والرؤية الاستراتيجية إلى سياسات عملية، والسياسات العملية إلى قوة وطنية قادرة على حماية الجزائر في عصر أصبحت فيه المياه أحد أهم محددات القوة والاستقرار والسيادة.

نحو عقيدة جزائرية للأمن المائي:

إن التحدي المائي الذي تواجهه الجزائر ليس أزمة عابرة، بل تحول تاريخي طويل الأمد سيؤثر في شكل التنمية والاستقرار والقوة الوطنية خلال العقود المقبلة. ولذلك فإن السؤال لم يعد: “كيف ندير المياه؟” بل أصبح:”كيف نحمي الدولة في عصر أصبحت فيه المياه أحد أهم محددات السيادة والقوة؟”

إن بناء عقيدة جزائرية للأمن المائي ليس خيارا تقنيا، بل ضرورة استراتيجية، فالدول التي ستنجح في المستقبل لن تكون فقط تلك التي تمتلك الموارد، بل تلك التي تمتلك رؤية استباقية لإدارة هذه الموارد قبل أن تتحول إلى مصدر للضغط والهشاشة. وفي عالم يتجه نحو ندرة متزايدة للمياه، قد تصبح القدرة على إدارة كل قطرة ماء بحكمة أحد أهمِّ مقاييس قوة الدولة وفاعلية مؤسساتها واستعدادها للمستقبل.

خاتمة: عندما يصبح الماء معيار قوة الدول

في القرن الماضي كانت قوة الدولة تُقاس بحجم جيشها، ثم أصبحت تُقاس بحجم اقتصادها. أما في العقود القادمة فقد تُقاس أيضا بقدرتها على ضمان الماء لمواطنيها. إن أخطر التهديدات ليست دائما تلك التي تقترب من الحدود، بل تلك التي تتسلل ببطء إلى قلب المنظومات الحيوية للدولة. والجفاف الاستراتيجي يمثل نموذجا مثاليا لهذا النوع من التهديدات، فهو لا يعلن نفسه كحرب، ولا يطلق رصاصة واحدة، ولا يرفع راية خصومة، لكنه قادر على إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع والأمن الوطني بصورة أعمق من كثير من الأزمات التقليدية.

من هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام الجزائر ليس مواجهة أزمة مياه راهنة، بل بناء رؤية استشرافية تجعل الأمن المائي ركنا أساسيا من أركان الأمن القومي الجزائري حتى منتصف القرن الحادي والعشرين، لأن الدول الحكيمة لا تنتظر وصول الأزمة لكي تتحرك، بل تبني قوتها قبل أن تصبح الموارد النادرة سببا في إعادة كتابة خرائط النفوذ والاستقرار في العالم.