هل تستعمل الأوكسجين خارج المستشفى.. إليك هذه النصائح

لضمان استعمال منزلي في محله دون أضرار

نظرا لانتشار استعمال الأوكسجين خارج المستشفيات، وتشبع هذه الأخيرة بأعداد المرضى المحتاجين لرعاية خاصة، قدمت مجموعة أطباء نصائح هامة لضمان الاستفادة دون أضرار.

وجاء في منشور المجموعة عبر صفحتها على فيسبوك الآتي:

متى يحتاج المريض الأكسجين؟

ليس كل ضيق تنفس يحتاج الأكسجين.. المعيار الأول هو: نسبة أكسجين الدم SaO2 .. يتم قياسها بجهاز صغير Saturomètre يتم تثبيته عادة على الأصبع (حذار من وضعه على أصبع بارد جدا أو فيه طلاء أظافر أو أظافر زائفة أو حناء حيث يعطي الجهاز نتيجة منخفضة بشكل خاطىء).

النسبة العادية لأكسجين الدم يجب أن تكون بين 92 إلى 99 % .. و هنا لا يحتاج المريض أكسجين حتى لو اشتكى من ضيق تنفس .. فإذا هبطت النسبة تحت عتبة 92 % .. يتم توصيل المريض بمنبع أكسجين.

وهنا يجب إعطاء المريض حسب حاجته فقط دون زيادة أو نقصان.. كيف يتم تحديد التدفق المناسب للأكسجين؟

غالبا ما يحتاج المرضى تدفقا بين 1 إلى 15 لتر في الدقيقة (ل/د).. هناك مولدات أكسجين تختلف حسب طاقتها القصوى: توليد إلى غاية 5 ل/د .. 10 ل/د .. 15ل/د .. وهي مزودة بجهاز تعديل التدفق débitmètre (مقياس عمودي فيه كرة هواء ترتفع و تنخفض يدويا لتشير إلى رقم: التدفق باللتر في الدقيقة) يمكن عن طريقه تغيير التدفق حسب حاجة المريض..

نفس الشيء لقارورات الأكسجين .. التي بالإضافة لجهاز débitmètre فهي مزودة أيضا بجهاز مانومتر لمعرفة ضغط القارورة و هذا الأخير ضروري لحساب المدة المتبقية للقارورة autonomie حسب العلاقة التالية:

المدة المتبقية بالدقيقة قبل نفاذ القارورة = (حجم القارورة المكتوب عليها باللتر × الضغط المقروء على المانومتر بالبار) / التدفق المستعمل للمريض باللتر في الدقيقة.

مثلا قارورة سعتها 20 لتر وجهاز المانومتر يشير إلى 200 بار والمريض يستعمل 5 لتر في الدقيقة: ستنفذ خلال 800 دقيقة أي تقريبا 13 ساعة ونصف ..

الآن كيف نعرف التدفق الذي يجب إعطاؤه للمريض؟

التدفق يتم تحديده للوصول إلى هدف نسبة أكسجين دم بين 92 إلى 96 % على جهاز القياس الموصول بالأصبع .. لذلك أي تدفق يعطي أقل من 92% يجب زيادته .. و أي تدفق يعطي أكثر من 96% يجب خفضه .. الأكسجين الزائد له أضراره أيضا..

لكن أحيانا حتى لو رفعنا التدفق لا نرى استفادة المريض لماذا؟

لأن طريقة وصل الأكسجين بالمريض خاطئة و يجب تصحيحها.. هناك 3 حالات:

1. المريض يحتاج تدفقا من 1 إلى 5 لتر في الدقيقة:

يجب استعمال lunettes à oxygène في أعلى الصورة .. إن استعمالها لتدفق أعلى يجعلها تضيع الأكسجين و المريض لا يستفيد ..

2. المريض يحتاج تدفقا من 5 إلى 10 لتر في الدقيقة:

يجب استعمال masque à basse concentration في الصورة الوسطى و هو يحتوي على ثقوب (يمنع استعماله بتدفق أعلى من 10 لكي لا يضيع الأكسجين أو أقل من 5 لكي لا يتنفس المريض هواءه المطروح) ..

3. المريض يحتاج تدفقا أعلى من 10 لتر في الدقيقة:

يتم استعمال masque à haute concentration في الصورة السفلى قادر على تحمل تدفق أكسجين عالي دون تسرب ..

ـ ملاحظة من المستحسن ربط نظام توصيل الأكسجين بجهاز بسيط barboteur الذي هو عبارة عن وعاء شفاف مغلق بإحكام و نصف ممتلىء بماء مقطر معقم يتم تمرير الأكسجين عبره لترطيبه و هذا لتفادي جفاف الجهاز التنفسي ..

ـ ملاحظة_أخرى: استعمال الأكسجين يكون بناءا على وصفة طبية أو قرار طبي بعد تقييم حالة المريض ..

ـ تذكير يتم تعديل التدفق في عداد débitmètre بهدف الحصول على نسبة أكسجين دم بين 92 و 96 % (مقروءة على جهاز saturomètre المثبت على الأصبع) .. لا أكثر ولا أقل من هذا الهدف.

هل لديك تخوفات من لقاح كورونا.. تابع هذا الفيديو

نشر الهلال الأحمر الجزائري، الأحد، فيديو عبر قناته على يوتيوب، يشرح من خلاله أهمية الوقاية ضد كورونا وكيفية معرفة أحسن لقاح.

وتضمن الفيديو نصائح مهمة عن الفيروس الذي ركع العالم، وكذا اللقاح المضاد له، خاصة بعد رواج شائعات عن أضراره.