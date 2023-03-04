-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

هل تسعى الإمارات للانسحاب من منظمة أوبك؟

الشروق أونلاين
  • 162
  • 0
هل تسعى الإمارات للانسحاب من منظمة أوبك؟
أرشيف
أوبك

لا تسعى الإمارات للانسحاب من منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”. حسب ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلّعين على الملف.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد تحدثت يوم الجمعة، عن نقاش يدور داخل دواليب السلطة في الدولة الخليجية، حول إمكانية التخلّي عن عضوية “أوبك”.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى اشتداد حدّة المنافسة الاقتصادية والسياسية بين أبو الظبي والرياض، على حدّ وصفها.

لكن رويترز قالت إن مصدرا مطلّعا لم تسمّه فنّد ما نشرته وول ستريت جورنال. مؤكدا أن الانسحاب من “أوبك” لم يُطرح على الإطلاق في الإمارات.

وفقد برميل النفط دولارين من سعره متأثرا بما جاء في تقرير وول ستريت جورنال. والإمارات هي ثالث أكبر منتجي النفط في المنظمة بعد السعودية والعراق.

مقالات ذات صلة
البرلمان الفنلندي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

البرلمان الفنلندي يوافق على انضمام البلاد إلى الناتو

ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية “إنتهى” (فيديو)

ماكرون: عهد إفريقيا الفرنسية “إنتهى” (فيديو)

ماكرون يبدأ تطهير مؤسسات الدولة الفرنسية من نفوذ المخزن

ماكرون يبدأ تطهير مؤسسات الدولة الفرنسية من نفوذ المخزن

إيطاليا ترفض قرارا أوروبيا لحظر بيع سيارات الديزل

إيطاليا ترفض قرارا أوروبيا لحظر بيع سيارات الديزل

قناة أمريكية: الصحراء الغربية حجر عثرة أمام أنبوب الغاز المغربي النيجيري

قناة أمريكية: الصحراء الغربية حجر عثرة أمام أنبوب الغاز المغربي النيجيري

إسبانيا: “حركة تصحيحية” داخل حزب سانشيز بسبب الصحراء الغربية

إسبانيا: “حركة تصحيحية” داخل حزب سانشيز بسبب الصحراء الغربية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد