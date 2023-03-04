هل تسعى الإمارات للانسحاب من منظمة أوبك؟

لا تسعى الإمارات للانسحاب من منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك”. حسب ما نقلته رويترز عن مصدرين مطلّعين على الملف.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد تحدثت يوم الجمعة، عن نقاش يدور داخل دواليب السلطة في الدولة الخليجية، حول إمكانية التخلّي عن عضوية “أوبك”.

وأرجعت الصحيفة ذلك إلى اشتداد حدّة المنافسة الاقتصادية والسياسية بين أبو الظبي والرياض، على حدّ وصفها.

لكن رويترز قالت إن مصدرا مطلّعا لم تسمّه فنّد ما نشرته وول ستريت جورنال. مؤكدا أن الانسحاب من “أوبك” لم يُطرح على الإطلاق في الإمارات.

وفقد برميل النفط دولارين من سعره متأثرا بما جاء في تقرير وول ستريت جورنال. والإمارات هي ثالث أكبر منتجي النفط في المنظمة بعد السعودية والعراق.