هل تطلب بريد الجزائر معلومات بالهاتف؟

الجواب هو “لا”، وهو ما أكدته مؤسسة بريد الجزائر التي حذرت من تزايد محاولات الاحتيال عبر اتصالات هاتفية ومواقع وصفحات وهمية تنتحل صفة المؤسسة بهدف سرقة البيانات الشخصية وكلمات السر والاستيلاء على الأموال.

وأكد مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها اليوم الجمعة 15 ماي “أنها لا تطلب أبداً معلومات سرية أو رموز تحقق عبر الهاتف.”

كما دعت المؤسسة إلى عدم التفاعل مع أي روابط أو مواقع غير رسمية، مؤكدة أن الموقع الرسمي والوحيد لخدمات ECCP هو: www.eccp.poste.dz

ودعت المؤسسة زبائنها في حالة التعرض لأي عملية احتيال، إلى التبليغ فوراً لدى مصالح الأمن أو عبر مركز خدمة الزبائن التابع لها.