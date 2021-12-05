هل تعرض أردوغان لمحاولة اغتيال جنوب تركيا؟

أعلنت وسائل إعلام تركية مساء السبت، إحباط محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لمدينة سيرت جنوب البلاد، من أجل القيام بمهرجان خطابي.

وذكرت قناة “تي آر تي” (TRT) الرسمية التركية، السبت، أنه عثر على عبوة كان مخططًا تفجيرها بمهرجان خطابي لأردوغان في مدينة سيرت جنوبي تركيا.

وأكدت أن الشرطة على عبوة كانت معدة لتفجيرها في مهرجان خطابي نظمه الرئيس رجب طيب أردوغان ظهر اليوم في مدينة سيرت جنوب البلاد.

وقالت إن الاستخبارات التركية أحبطت العملية في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة متوقفة بالقرب من تجمع الرئيس التركي.

وقالت الشرطة إن العبوة وضعت تحت سيارة يملكها أحد أفراد الشرطة. وبدأت بتحقيق واسع النطاق للكشف عن ملابسات الحادثة.

وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.