هل تعرض أردوغان لمحاولة اغتيال جنوب تركيا؟
أعلنت وسائل إعلام تركية مساء السبت، إحباط محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لمدينة سيرت جنوب البلاد، من أجل القيام بمهرجان خطابي.
وذكرت قناة “تي آر تي” (TRT) الرسمية التركية، السبت، أنه عثر على عبوة كان مخططًا تفجيرها بمهرجان خطابي لأردوغان في مدينة سيرت جنوبي تركيا.
إبطال مفعول قنبلة جرى زرعها في سيارة ضابط شرطة كان مكلف بالمشاركة في تأمين زيارة الرئيس #أردوغان بولاية سيرت. pic.twitter.com/NR9gbMEQdn
— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) December 4, 2021
وأكدت أن الشرطة على عبوة كانت معدة لتفجيرها في مهرجان خطابي نظمه الرئيس رجب طيب أردوغان ظهر اليوم في مدينة سيرت جنوب البلاد.
تفاصيل عملية اغتيال أردوغان الفاشلة جنوبي تركيا
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— مرحبا تركيا (@mar7abatr) December 5, 2021
وقالت إن الاستخبارات التركية أحبطت العملية في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة متوقفة بالقرب من تجمع الرئيس التركي.
وقالت الشرطة إن العبوة وضعت تحت سيارة يملكها أحد أفراد الشرطة. وبدأت بتحقيق واسع النطاق للكشف عن ملابسات الحادثة.
أفادت القناة الرسمية التركية بالعثور على عبوة كان مخططا تفجيرها بمهرجان خطابي للرئيس رجب طيب #أردوغان، اليوم السبت في مدينة سرت جنوب شرقي #تركيا.
عملية إغتيال فاشلة والحمد لله
اللهم إحفضه بعينك التي لا تنام ☝️🤲 pic.twitter.com/sMaLblESxz
— دَخَانّ يَاسِينً الْجَزَائِرِيَّ 🇩🇿 (@dakhanyacin1954) December 5, 2021
وخلال كلمته في المهرجان الخطابي قال أردوغان إن الإرهاب لا مكان له في مستقبل بلاده والمنطقة كلها.
الرئيس #أردوغان ينجو من محاولة اغتيال كانت مؤكدة بعد إبطال عبوة متفجرة كان قد زرعها أحد الضباط في موكب الرئيس والذي كان مقررا له التوجه لولاية سرت التركية !
حمى الله #تركيا قيادة وحكومة وشعبا وأرضا .. pic.twitter.com/I9mfp06bj9
— ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد ﮼﮼🇶🇦 (@Ebtesam777) December 5, 2021
الأمن التركي يعثر على عبوة ناسفة كان مخططاً تفجيرها بمهرجان خطابي لأردوغان
أفادت وسائل إعلام #تركية أن قوات الأمن عثرت على عبوة ناسفة، يتم التحكم فيها عن بعد، تحت سيارة القوات المخصصة لتأمين خطاب #أردوغان في سيرت. @rterdogan_ar #تدري pic.twitter.com/gzRdExdLrR
— تدري (@tadriuknow2) December 5, 2021