هل تعرض رجل للصعق بسبب سماعة بلوتوث؟.. هذه هي حقيقة الفيديو  

تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو لرجل تعرض لصعقة كهربائية زعم مروجوه أنها بسبب “استخدام سماعة بلوتوث بالقرب من القطارات الكهربائية والموجات العالية”.

وأظهر الفيديو سقوط رجل فجأة حين سقط عليه كابل التيار، مما تسبب في اشتعال ملابسه لفترة وجيزة وهو يسقط على قضبان مترو الأنفاق بإحدى محطات البنغال.

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن المقطع غير صحيح والحادثة الحقيقية ليست لها علاقة بسماعات البلوتوث، بل بسقوط كابل طاقة على مفتش تذاكر في مترو الأنفاق بالهند، وفق ما أفاد حساب “هيئة مكافحة الشائعات”.

وأضافت أن مفتش التذاكر نجا من هذه الحادثة بعد تلقيه العناية الكاملة رغم تأثره بحروق عديدة بجسمه.

من جهتها، فتحت السلطات الهندية تحقيقا في الحادث بهدف اكتشاف أسباب انقطاع الكابل الكهربائي.