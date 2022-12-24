-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

هل تعرض رجل للصعق بسبب سماعة بلوتوث؟.. هذه هي حقيقة الفيديو  

الشروق أونلاين
  • 379
  • 0
هل تعرض رجل للصعق بسبب سماعة بلوتوث؟.. هذه هي حقيقة الفيديو  
ح.م
صورة الحادثة

تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع مقطع فيديو لرجل تعرض لصعقة كهربائية زعم مروجوه أنها بسبب “استخدام سماعة بلوتوث بالقرب من القطارات الكهربائية والموجات العالية”.

وأظهر الفيديو سقوط رجل فجأة حين سقط عليه كابل التيار، مما تسبب في اشتعال ملابسه لفترة وجيزة وهو يسقط على قضبان مترو الأنفاق بإحدى محطات البنغال.

وكشفت  وسائل إعلام عالمية أن المقطع غير صحيح والحادثة الحقيقية ليست لها علاقة بسماعات البلوتوث، بل بسقوط كابل طاقة على مفتش تذاكر في مترو الأنفاق بالهند، وفق ما أفاد حساب “هيئة مكافحة الشائعات”.

وأضافت أن مفتش التذاكر نجا من هذه الحادثة بعد تلقيه العناية الكاملة رغم تأثره بحروق عديدة بجسمه.

من جهتها، فتحت السلطات الهندية تحقيقا في الحادث بهدف اكتشاف أسباب انقطاع الكابل الكهربائي.

مقالات ذات صلة
أوريدو تعزز مكانتها كمزود عالمي لخدمات الاتصالات

أوريدو تعزز مكانتها كمزود عالمي لخدمات الاتصالات

جزائري “حراق” يتحول إلى بطل في فرنسا لهذا السبب

جزائري “حراق” يتحول إلى بطل في فرنسا لهذا السبب

بمساعدة غوغل.. هكذا ستتمكن من تتبع مسار أفراد عائلتك وأصدقائك

بمساعدة غوغل.. هكذا ستتمكن من تتبع مسار أفراد عائلتك وأصدقائك

شاهد قفزة مرعبة لتوم كروز بدراجته في تصوير فيلم المهمة المستحيلة 7

شاهد قفزة مرعبة لتوم كروز بدراجته في تصوير فيلم المهمة المستحيلة 7

فرنسا تعود لـ”حرق الخشب”.. مساعدات مالية لتدفئة مليوني أسرة

فرنسا تعود لـ”حرق الخشب”.. مساعدات مالية لتدفئة مليوني أسرة

كاتبة قطرية عن ذباب المخزن: يا أهل الجزائر ابتُليتم ورب الكعبة

كاتبة قطرية عن ذباب المخزن: يا أهل الجزائر ابتُليتم ورب الكعبة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد