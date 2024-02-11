-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هل تعرّض بن ناصر لِإصابة مرّة أُخرى؟

علي بهلولي
  • 263
  • 0
هل تعرّض بن ناصر لِإصابة مرّة أُخرى؟
ح.م

خرج اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من أرضية الميدان في الدقيقة الـ 65، سهرة الأحد.

حدث ذلك خلال مباراة فريقه ميلان آسي والضّيف نادي نابولي، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة الإيطالية.

وتردّدت مزاعم أن متوسّط الميدان الجزائري تعرّض لِإصابة، منعته من إكمال المواجهة، التي حسمها فريقه “الروسونيري” بِفوز نتيجته (1-0).

لكن التقني ستيفانو بيولي مدرب الميلان، وفي تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، أوضح قائلا: “في نهاية الشوط الأول أخبرني بن ناصر أنّه مُتعب. هو قادم من كأس أمم إفريقيا حيث عانى إصابة (في العضلات المُقرّبة). لكنّه الآن بِخير”.

وبات فريق ميلان آسي بعد هذا الانتصار يجمع 52 نقطة في المركز الثالث للائحة ترتيب البطولة الإيطالية، ويشغل نادي نابولي المركز الـ 9 بِرصيد 35 نقطة.

من جهته، غرّد بن ناصر في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب نهاية المباراة قائلا: “بِالوحدة، ننتصر. نضرب لكم موعدا الخميس المقبل بِملعب سان سيرو”.

ويُشير بن ناصر إلى عدم تعرّضه لِمكروه الإصابة، وحضوره “المُفترَض” لِمواجهة الميلان وضيفه نادي ران الفرنسي (أمين غويري)، في إطار ذهاب المحطّة التي تسبق ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: موقف جريء من لاعبات إيرلندا لِكرة السلّة ضدّ الصّهاينة

بِالفيديو: موقف جريء من لاعبات إيرلندا لِكرة السلّة ضدّ الصّهاينة

نصف موسم أبيض يهدد ماندي وبن سبعيني وعوار

نصف موسم أبيض يهدد ماندي وبن سبعيني وعوار

مدرب نيجيريا يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في نهائي “الكان”

مدرب نيجيريا يسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق في نهائي “الكان”

أوّل مران لِعطال

أوّل مران لِعطال

بن رحمة: أُحبّ الكرة الاستعراضية والأهداف وهذا مركزي المُفضّل

بن رحمة: أُحبّ الكرة الاستعراضية والأهداف وهذا مركزي المُفضّل

بالصور.. نادي أضنة سبور التركي يقدّم عطال

بالصور.. نادي أضنة سبور التركي يقدّم عطال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد