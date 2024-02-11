هل تعرّض بن ناصر لِإصابة مرّة أُخرى؟

خرج اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من أرضية الميدان في الدقيقة الـ 65، سهرة الأحد.

حدث ذلك خلال مباراة فريقه ميلان آسي والضّيف نادي نابولي، بِرسم الجولة الـ 24 من عمر البطولة الإيطالية.

وتردّدت مزاعم أن متوسّط الميدان الجزائري تعرّض لِإصابة، منعته من إكمال المواجهة، التي حسمها فريقه “الروسونيري” بِفوز نتيجته (1-0).

لكن التقني ستيفانو بيولي مدرب الميلان، وفي تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، أوضح قائلا: “في نهاية الشوط الأول أخبرني بن ناصر أنّه مُتعب. هو قادم من كأس أمم إفريقيا حيث عانى إصابة (في العضلات المُقرّبة). لكنّه الآن بِخير”.

وبات فريق ميلان آسي بعد هذا الانتصار يجمع 52 نقطة في المركز الثالث للائحة ترتيب البطولة الإيطالية، ويشغل نادي نابولي المركز الـ 9 بِرصيد 35 نقطة.

من جهته، غرّد بن ناصر في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب نهاية المباراة قائلا: “بِالوحدة، ننتصر. نضرب لكم موعدا الخميس المقبل بِملعب سان سيرو”.

ويُشير بن ناصر إلى عدم تعرّضه لِمكروه الإصابة، وحضوره “المُفترَض” لِمواجهة الميلان وضيفه نادي ران الفرنسي (أمين غويري)، في إطار ذهاب المحطّة التي تسبق ثمن نهائي منافسة الدوري الأوروبي.