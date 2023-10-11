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رياضة

هل تعلم إلى أين اتّجه الحارس بيتر تشيك بعد الاعتزال؟

الشروق الرياضي
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هل تعلم إلى أين اتّجه الحارس بيتر تشيك بعد الاعتزال؟
الأرشيف
الحاري بيتر تشيك بِزيّ نادي ارسنال الإنجليزي لِكرة القدم.

يخوض حارس المرمى التشيكي الشهير والمُعتزل بيتر تشيك تجربة أخرى، بعيدا عن ميادين رياضة كرة القدم.

وكان الحارس بيتر تشيك (41 سنة) قد علّق حذاءه عام 2019، بِزيّ نادي أرسنال الإنجليزي.

ويُمثّل بيتر تشيك حاليا ألوان نادي أوكسفورد سيتي الإنجليزي، لِرياضة الهوكي على الجليد.

ومازال صاحب ألقاب رابطة أبطال أوروبا والدوري الأوروبي و”البريمرليغ” مع نادي تشيلسي الإنجليزي، أعوام 2005 و2006 و2010 و2012 و2013 و2015، ينشط في منصب حارس مرمى.

واستلم الحارس بيتر تشيك في الأيّام القليلة الماضية الجائزة الفخرية “رجل المباراة”، في لقاء لِفريقه أوكسفورد سيتي والمُنافس نادي ستريثام لِرياضة الهوكي على الجليد، بعد أن تصدّى لـ 62 هجمة، وساهم بِقوّة في فوز فريقه بِنتيجة (3-2).

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