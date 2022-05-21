هل تعلم الحكومة القطرية ما يحدث في “القدس العربي”؟

في العام 2013 انتقلت ملكية يومية “القدس العربي” الصادرة بالعاصمة البريطانية لندن، إلى إمارة قطر، ومنذ ذلك التاريخ تبنت هذه الجريدة خطا تحريريا جديدا، طبعه مغادرة مؤسسها ورئيس تحريرها السابق، عبد الباري عطوان.

ورغم أن مواقف “القدس العربي”، المعروفة بمناهضتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أنها تبدو متساهلة مع بعض الدول المطبعة، وعلى رأسها مملكة المخزن المغربي، التي تجاوزت كل الحدود في انبطاحها للكيان الغاصب، إلى درجة أن حكومة عزيز أخنوش، تجرأت حتى على منع بعض أحزاب المعارضة للتطبيع من مناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان، وكان ذلك في الجلسة الأخيرة التي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية.

يشهد لقطر بمواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، ليس بالكلام، كما يفعل نظام المخزن المغربي، وإنما بالأفعال أيضا (دفع الأجور وإقامة المستشفيات والتنديد بممارسات تل أبيب بحق الفلسطينيين)، إلا أن الاستمرار في تمويل مؤسسة صحفية كصحيفة “القدس العربي”، التي تحولت إلى منظف لنفايات التطبيع من أمام قصر الملك المغربي، يلوث المواقف المشهودة لحكام الدوحة في دعم القضية الفلسطينية.

السؤال الذي يطرحه كل مناصر ومحب ومدافع عن القضية الفلسطينية، هو، هل تعلم الحكومة القطرية أن فضائح التطبيع المستمرة منذ ما يقارب السنة، ممنوعة من النشر عبر صحيفة “القدس العربي”، وهي الممولة بأموال قطرية؟ (انظر: “القدس العربي يحذف مقالا عن مقري ينتقد مباركة العثماني للتطبيع”، الصادر في 12/ 12/ 2020.

هل تعلم الحكومة القطرية أن المواضيع التي يحلو للقائمين على إدارة التحرير في هذه الصحيفة نشرها، هي تلك التي تسيء إلى الجزائر، وبالمقابل، تمجد نظام جُبل على خيانة قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين، ليس من اليوم وإنما أبا عن جد، ولعل خيانة العاهل المغربي السابق الحسن الثاني، للعرب من خلال تسريبه معلومات خطيرة للكيان الصهيوني عشية حرب 1967، وبشهادة الصهاينة أنفسهم، خير دليل على ذلك.

هناك الكثير من الصحافيين الجزائريين الذي يشتغلون في صحيفة “القدس العربي”، بمن فيهم المراسلون، لكن أيا منهم لم يخرج عن مبدأ الحياد، ولم يتجاوز أخلاقيات المهنة، لكن بعض الصحافيين من المغرب ومن خارجها (بلال التليدي والتونسي المأجور نزار بولحية)، لم يحترموا سمعة الصحيفة، وتحولوا إلى أبواق رخيصة للدفاع عن أطروحات المخزن المغربي الملوثة بتطبيع مقزز تجاوز كل الحدود، بشكل باع معه نظام العلويين، كل ما بقي من النخوة العربية والإسلامية، وهو يسلم كل شيء للصهاينة، حتى القرارات المصيرية للداخل المغربي، والتي سيدفع ثمنها المغربيون.